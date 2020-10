Ottobre in biblioteca, un vario programma per tutti i gusti e su tutti gli argomenti

Ricchissimo quanto vario il programma del mese di ottobre nelle varie biblioteche della città di Nizza.

Tra mostre, concerti, proiezioni, dibattiti, laboratori e letture, non vi è che l’imbarazzo della scelta.



Ecco i principali appuntamenti



Esposizioni

Armand Scholtès, le livre du monde - Bibliothèque Romain Gary fino al 31 ottobre



Spettacoli

Piccolo Circus - Spectacle jeunesse a cura della compagnie La Rue Luberlu

Bibliothèque Fontaine du Temple – 20 ottobre, ore 15

Bibliothèque Saint-Roch – 21 ottobre, ore 15

Bibliothèque Camille Claudel-Pasteur – 23 ottobre, ore 15

Bibliothèque Raoul Mille – 24 ottobre, ore 15

Bibliothèque Léonard de Vinci L’Ariane – 26 ottobre, ore 15

Bibliothèque Le Port – 27 ottobre, ore 15

Bibliothèque Alain Lefeuvre-Les Moulins – 28 ottobre, ore 15

Bibliothèque Louis Nucéra – 29 ottobre, ore 15

Bibliothèque Caucade – 30 octobre, ore 15



Conferenze, incontri, concerti

La communication non violente - Bibliothèque Raoul Mille - 3 ottobre, ore 10 con avec Marie Jacquinet.

Cinéma sur la Côte d’Azur et à Nice prima parte. Le muet et les années 30 - Bibliothèque Raoul Mille - 3 ottobre ore 14h30 con avec Vincent Jourdan.

Entrons-nous dans l’ère post-antibiotique ? Bibliothèque Raoul Mille - 6 ottobre, ore 18,30 con Véronique Mondain.

Le mythe babélien et la notion d'universalité au sein de la franc-maçonnerie du XVIIIE siècle - Bibliothèque Louis Nucéra - 6 ottobre, ore 17 con Philippe Illial.

Des héros ordinaires contre la barbarie - Bibliothèque Louis Nucéra - 7 ottobre, ore 17 con Cathie Fidler.

Évolution du vivant : des origines marines à la vie terrestre - Bibliothèque Raoul Mille - 8 ottobre, ore 14,30 con Michele Peuto-Moreau.



I giovedì letterari

Bibliothèque Louis Nucéra - 8 ottobre ore 17h Aurélie de Gubernatis reçoit Julie Félix à propos de son récit : L’amour qui pique les yeux, éditions Albin Michel.



Proiezion i

Bibliothèque Louis Nucéra - 9 ottobre, ore 17 – Proiezione- omaggio di un film in occasione del 50° anniversario della morte di Jean Giono.



Musicoterapia

Bibliothèque Raoul Mille - 10 octobre, ore 10 con Vincent Rattier.





Associazione Nazionale per i ragazzi intellettualmente precoci

Bibliothèque Raoul Mille - 10 ottobre, ore 14,30 con Laurence Dionigi.



Scène ouverte

Bibliothèque Louis Nucéra - 10 ottobre, ore 15,30



Nice et vous. Incontri mensili con gli scrittori nizzardi.

La rentrée des éditeurs niçois - Bibliothèque Raoul Mille - Martedì 13 ottobre ore 17. Auteurs invités : Bernard Deloupy, Claudie Gardon, Lilas Spak. Serata animata dalla giornalista Emmanuelle Delteil.

Science moins le quart, la science en 30 minutes

Comment creer des objets 3d par le dessin - Bibliothèque Louis Nucéra - 14 ottobre ore 17,30 con Adrien Bousseau.



Un festival c’est trop court

Bibliothèque Louis Nucéra- 15 ottobre ore 17 - Projections de courts-métrages.Sarah Bernhardt et l’aiglon : sur les ailes de la gloire -

Bibliothèque Raoul Mille - 15 ottobre ore 18 con Gilles Abitbol.

La puissance spirituelle de la musique - Bibliothèque Louis Nucéra - 17 ottobre ore 15 con Gerard Kurkdjian.



Musicothérapie

Bibliothèque Raoul Mille - 17 ottobre ore 10 con Vincent Rattier.

Inoltre

Cinéma sur la Côte d’Azur et à Nice seconda parte 1940-1960 - Bibliothèque Raoul Mille - 17 octobre, 14h30 con Vincent Jourdan.

De Lorenzetti a Machiavel : la Republique entre concorde et conflits - Bibliothèque Louis Nucéra - 20 ottobre ore 17 con Andre-Michel Berthoux.

L’ethique et la violence - Bibliothèque Louis Nucéra, 21 ottobre ore 17 Atelier d’éthique contemporaine con Gérard Vignaux.

L’imaginaire dans les collections de la bibliothèque - Bibliothèque Romain Gary - 23 octobre, 10h-11h30

Tara Jan Quartet : rencontre du jazz et de la world - Bibliothèque Louis Nucéra - 24 ottobre ore 15 con Tara Jan, Jean-Marc Jafet, Dimitri Zambragkis et Antoine Bourgeau.

Les africains : de la déportation à l’esclavage et de l’esclavage à la liberté - Bibliothèque Louis Nucéra - 27 ottobre ore 17 Conférence musicalisée con Sister Grace.

L’aventure du livre du XVe au XVIe siècle - Bibliotèque Romain Gary - 30 ottobre ore 10