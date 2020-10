A Cannes gioiosamente celebrati il bel canto e la gastronomia

Cannes, sabato 26 settembre: un giorno speciale! Nel rispetto delle misure di igiene sanitaria, sul piazzale del "Marché Forville", un pubblico numerosissimo era venuto ad ascoltare e, calorosamente applaudire un concerto lirico, tenuto in armonia tra bel canto e degustazione di specialità culinarie della città, in cui brillavano cuochi stellati Michelin, come Sinicropi e Chibois.

Accompagnati al pianoforte da Mari Laurila-Lili, tre cantanti di rinomato internazionale: Nora Ansellem (soprano), Richard Rittelman, (baritono) ed Avi Klemberg, (tenore) hanno interpretato arie gioiose di cui alcune tratte dall'opera buffa: ( Le Pâté / le Jambon de Bayonne / Le Gril ) di Jacques Offenbach, ( Aria del Toréador ) di Georges Bizet, (Aria del vino di Hamlet ) di Ambroise Thomas, ( La vedova allegra ) di Franz Lehar e, non poteva mancare il brindisi della Traviata (Libiamo) di Giuseppe Verdi. Un bel trio di cantanti eccezionali, la cui bravura e gioia di vivere hanno fatto dimenticare per alcune ore la paura e le difficoltà legati all'attuale crisi sanitaria.

Con immensa gratitudine i partecipanti hanno ringraziato il comune di Cannes che ha permesso tale iniziativa, Madame Claude Martinot, presidente dell'associazione ''Rosace Arts Production'', organizzatrice dell'evento, il cui obiettivo è quella di promuovere e valorizzare i mestieri artistici, particolarmente il bel canto, che soffrono in questo periodo di crisi sanitaria, come anche il pubblico, conquistato da tale felice manifestazione.Tra il pubblico presente anche la poetessa italo-francese Maria Salamone.

A Cannes joyeusement célébré le bel canto et la gastronomie

Cannes, samedi 26 septembre: une journée spéciale! Dans le respect des mesures d'hygiène sanitaires, sur l'esplanade du "Marché Forville", un très large public était venu écouter et chaleureusement applaudir un concert lyrique, qui c'est tenu en harmonie entre bel canto et dégustation de spécialités culinaires de la ville, où brillaient également des nom de chefs étoilés Michelin, tels Sinicropi et Chibois. Accompagnés au piano par Mari Laurila-Lili, trois chanteurs lyriques de renommée internationale: Nora Ansellem (soprano), Richard Rittelman, (baryton) et Avi Klemberg (ténor) ont interprété des airs joyeux, dont certains tirés de "l'opéra buffa" : (Le Pâté / le Jambon de Bayonne / Le Gril) de Jacques Offenbach, (Toréador) de Georges Bizet, (le vin de Hamlet) d'Ambroise Thomas, (La veuve joyeuse) de Franz Lehar et, ne pouvait manquer l'air de La Traviata (Libiamo) de Giuseppe Verdi. Un beau trio de chanteurs d'exception, dont le talent et la joie de vivre ont fait oublier pendant quelques heures toutes les difficultés liées au Covid. Avec immense gratitude, tous les participants ont remercié la ville de Cannes qui a permis cette initiative, Madame Claude Martinot, président de l'association ``Rosace Arts Production '', organisatrice de l'événement, dont le but est de promouvoir et valoriser les métiers d'art, dont le bel canto, qui souffrent en cette période de crise sanitaire, ainsi que le public conquis par cette belle manifestation. Parmi le public présent la poétesse italo-française Maria Salamone