Gara di solidarietà per l’arrière pays in ginocchio. Solo il treno “forse” potrà salvare la Valle Roya

E’ scattata una gara di solidarietà e l’intero Sud Est francese è mobilitato per portare aiuto alle popolazioni dell’arrière pays duramente colpite.

Una mobilitazione enorme che deve far fronte ad un disastro immane: di vite umane che sono volate via in poche ore di diluvio, di infrastrutture che non ci sono più, di un territorio che è stato messo in ginocchio e che s’interroga sul proprio futuro.

La Valle Roya rischia davvero lo spopolamento: forse e in questo “forse” sono riposte le speranze della valle, sarà il treno (mai troppo amato dai francesi, mentre in Italia la linea ferrata della Cuneo – Nizza è, al momento, al secondo posto nella classifica dei “luoghi del cuore” del FAI) a garantire i trasporti.

Ci vorranno anni per ristabilire la viabilità: la galleria del Tenda è inondata, la strada all’uscita dal tunnel è stata inghiottita da una voragine, più sotto frane e crolli rendono problematico ogni spostamento.

Sono gli elicotteri a portare soccorso: il rischio che questa valle, enclave francese fra la Liguria e il Piemonte si spopoli ancora di più è davvero concreto.

A Nizza, intanto, i soccorsi si sono mobilitati.

I centri Animanice, sparsi in tutta la città, raccoglieranno abiti, cibi, aiuti per poi distribuirli nelle aree disastrate.

Una corsa che coinvolge il territorio e che dimostra una solidarietà tangibile.

Oltre alla valle Roya, praticamente isolata, anche le altre vallate del Sud Est sono in forte difficoltà.

Questo lo stato delle strade della Métropole

Vallée de la Vésubie :

Accès à la Vésubie possible pour les véhicules prioritaires par le Col Saint Roch, Col de Turini ou Duranus par la RM 19 Duranus

Berthemont est accessibe par la RM 72

Pour accéder à Saint Martin Vésubie, des travaux sont en cours pour créer une piste de secours au niveau du carrefour d’accès à Berthemont. Les travaux de terrassement sont achevés : celle-ci devrait être effective lundi matin pour les secours uniquement

Lantosque est accesible par le Col Saint Roch

Belvedere est accessible des deux côtés par la RM 71

A Venanson, une piste est en cours de dégagement par la Colmiane. Celle-ci pourrait être accessible en milieu de semaine

Vallée de la Tinée

Haut Tinée accessible par le Col de la Couillole

Bas Tinée accessible par la RM 2205 accessible jusqu’à Bancairon. Des travaux sont en cours pour essayer de rouvrir aux services de secours sous passage contrôlé dès ce lundi 5 octobre.

RM 2565 Valdeblore ouverte jusqu’au lit de la Vésubie à Saint Martin Vésubie

RM 26 accès Tournefort ouvert depuis dimanche après midi.

RM 56 accès Bairols ouvert depuis dimanche après midi.

RM 58 Marie fermée. La réouverture est envisagée lundi soir

RM 97 accès à Isola 2000 possible sur une demie chaussée





Moyen Pays :



Saint Jean de la Rivière, accessible par Duranus (RM 19)

Réouverture de la RM6202 à double sens entre le carrefour avec la RM2205 et Plan du Var

RM 6202 bis rétablie dans le sens entre le rond-point des Barraques à Nice et Carros. Objectif de la réouverture entre Carros et Gilette dans soirée du dimanche 4 octobre.



Roquesteron accessible depuis Gilette (RM 17)

RM 6102 : ouverture ce dimanche après midi, sens Nord/Sud (1voie) entre Gare de Tinée et Baoux Rous



Mobilitazione anche per ospitare, nelle strutture di Nizza, le persone rimaste senza abitazione: a ieri 150 sono state collocate negli hotel cittadini. All’aeroporto di Nizza, trasformato in una sorta di capolinea del dolore, taxisti volontari conducono gli sfollati alle loro destinazioni provvisorie, siano esse abitazioni di amici o parenti o alberghi dove trovare ospitalità.