Nonostante tutto a Nizza torna la sesta edizione della “Fête du Théâtre”

Nonostante l’epidemia e con il massimo delle misure di sicurezza, dal 5 al 18 ottobre Nizza ospiterà la sesta edizione della “Fête du Théâtre”.

Per due settimane spettacoli, laboratori e incontri interesseranno 22 teatri di Nizza: sono in programma 55 spettacoli per tutte le età e per tutti i gusti.

Sarà l’occasione per “mobilitare” il pubblico attorno agli spettacoli dal vivo.

Sono anche previste due sfilate in costume, organizzate dalla Fédération des Théâtres de Nice, con l’obiettivo di diffondere lo spirito libero e festoso proprio del mondo dell'intrattenimento dal vivo.

Questi i Théâtres & lieux partenaires



Les scènes niçoises

Alphabet (Théâtre l’) 19, rue Delille-06 60 89 10 04

Bellecour (Théâtre) 14, rue Trachel-Bât. B-04 93 87 08 86

Bouff’Scène (Le) 2, rue Caissotti-06 28 74 29 84

Cité (Théâtre de la) 3, rue Paganini-04 93 16 82 69

Cours (Théâtre du) 5 rue de la Poissonnerie-08 26 38 13 00

Eau Vive (Théâtre de l’) 10, boulevard Carabacel-04 93 27 10 49

Entre-Pont (L’) 89, route de Turin-04 83 39 11 60

Espace Magnan (Centre culturel) 31, rue Louis-de-Coppet-04 93 86 28 75

Forum Nice Nord 10, boulevard Comte de Falicon-04 93 84 24 37

Francis-Gag (Théâtre) 4, rue de la Croix-04 92 00 78 50

Impertinent (Théâtre l’) 7, rue Tonduti-de-l’Escarène-04 93 62 49 08

Inattendu (Le P’tit théâtre de l’) 10, rue Delille-04 93 85 44 22

Nouvelle Comédie (La) 9, rue Cronstadt-06 41 29 18 95

Oiseaux (Théâtre des) 6, rue de l’Abbaye-04 93 80 21 93

Phoenix (Théâtre du) 11, rue Léotardi-06 61 52 14 42

Semeuse (Théâtre de la) 2, montée Auguste Kerl-04 93 92 85 08

Théâtre National de Nice (TNN) Promenade des Arts-04 93 13 90 90

Traverse (Théâtre de la) 2, rue François Guisol-04 93 55 67 46

Tour (Théâtre de la) AnimaNice-63, boulevard Gorbella-04 92 07 86 50

Villa des Légendes (La) 5, rue du Docteur Fighiera-04 93 26 81 12



Les lieux partenaires

Arkadia (Atelier-Théâtre) 4, rue d’Alger-06 86 40 11 87

Centre Universitaire Méditerranéen 65, Promenade des Anglais-04 97 13 46 10

Depardieu (Galerie) 6, rue du Docteur Jacques Guidoni-09 66 89 02 74

Jeunesse (Relais International de la) 26, avenue Scudéri-04 93 81 27 63

Nucéra (Bibliothèque Louis) 2, place Yves Klein-04 97 13 48 00

Il programma completo della sesta edizione della Fête des Théâtres (dal 5 al 18 ottobre 2020) è inserito al fondo di questo articolo.