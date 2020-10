Ottobre all’Opéra di Nizza: ce n’è per tutti!

Denso programma quello che propone l’Opéra di Nizza: un ottobre che rivela la varietà e l’assortimento del cartellone e che è un invito a partecipare non solo per ascoltare buona musica, ma anche per approfondire le conoscenze attraverso interessanti conferenze.

Eccolo :

Dal 9 al 15 ottobre all’Opéra

Ballet Nice Méditerranée : Cantate 51, Belong pas de deux et Le Ballet de Faust

Sotto la guida del suo direttore artistico Éric Vu-An, il Ballet Nice Méditerranée ha dimostrato, per undici anni, la sua capacità di variare da un tema all'altro.

Ora il Ballet ha l’occasione di dimostrare le molte sfaccettature del suo talento con programma in tre parti proposto sul palco dell'Opéra in sei occasioni tra il 9 e il 15 ottobre.

Inizio con Cantate 51, balletto senza tempo firmato dall'immenso Maurice Béjart.

La seconda proposta sarà il "Pas de deux" di Belong, coreografie di Norbert Vesak.

Lo spettacolo si conclude con il balletto che conduce il pubblico alle porte dell'inferno con Le Ballet de Faust, coreografie di da Eric Vu An.



10 ottobre ore 16.00 presso la salle Apollon all’Acropolis

Concerto con David Kadouch

Sabato 10 ottobre, dalle ore 16 sul palco della salle Apollon all’Acropolis, György G. Rath, direttore musicale della l’Orchestre Philharmonique de Nice invita il pubblico a immergersi nel repertorio romantico con due mostri sacri: Robert Schumann e Piotr Tchaikovsky.



17 ottobre ore 15 all'Opera

Concerto

Con Pietro De Maria

György G. Rath, direttore musicale dell'Orchestra Filarmonica di Nizza, ci invita a un pomeriggio "mozartiano" all'Opera domenica 18 ottobre alle 15:00.

Un programma in tre parti che inizia con l'apertura di Così Fan Tutte. Quando Mozart compose quest'opera nel 1790, aveva solo un anno da vivere. È malato e paralizzato dai debiti eppure, la magia della musica, tutto in questa stanza trasuda giovinezza, gioia, vita ...



24 e 25 ottobre alle 15 al Conservatoire de Nice

Festival dell'Opérette, “La folle esuberanza degli anni '60”

I successi degli anni yéyé e i grandi successi di Brigitte Bardot, France Gall e Claude François. Nella gioia, nel buonumore e nella follia di questo periodo chiave della musica.





Inoltre



Conferenze (gratuite)

10 ottobre ore 15 presso il foyer dell'Opera

La cantante lirica e l'evoluzione del diapason a cura di Jean-Louis Grinda

17 ottobre 19:00 all'Opera

Maria Callas, una passione, un destino a cura di Alain Duault

Musica da camera



26 ottobre 12,15 a L'Artistique

Beethoven, Sonata per violino e pianoforte, opus 12 n ° 3

Trio con pianoforte in re maggiore, opus 70 n ° 1, "des Esprits"