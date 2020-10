Le associazioni riprendono la loro attività: siamo andati a trovare “Le Potager de la Fantaisie” (Foto)

Dopo la sospensione dell’attività a febbraio, a causa del Covid e la pausa estiva, è tornata sul campo, di tutta lena, “Le Potager de la Fantaisie”, associazione di Saint Isidore, a Nizza, che si distingue per una serie di iniziative ad ampio raggio: incontri culturali, laboratori creativi, conferenze, giornate della memoria e del ricordo.

Si tratta di una delle tante associazioni che rendono viva la città di Nizza, che rappresentano la parte più sensibile della città: il loro numero è superiore a 250 e si occupano di tutto, dal tempo libero alla cultura, dallo sport all’assistenza.



Le fotografie che mostriamo a corredo di questo articolo offrono una panoramica sull’attività del “Potager de la Fantaisie” la cui Presidente è Patrizia Gallo.



In questi giorni l’impegno primario dell’associazione, in sinergia con altri gruppi e i centri AnimaNice, è quello di raccogliere materiale di soccorso e di sussistenza per le popolazioni dell’arrière pays colpite dall’alluvione.