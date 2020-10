Il Principato di Monaco prolunga la cassa integrazione straordinaria per covid siono al 31 marzo 2021

"L'estensione della CCTR ( disoccupazione temporanea totale rinforzata) fino alla prossima primavera è un gesto forte che è stato preventivato a 9 milioni di euro al mese. Soddisfa le aspettative di molti professionisti che temono un rimbalzo delle difficoltà alla fine della marcata stagione estiva, compresa la cancellazione di diversi grandi eventi in settembre-ottobre ", ha affermato Gamerdinger.

Da parte sua, Pascale Pallanca, Direttore del Lavoro, ha comunque specificato l'evoluzione del sistema: “Per tutte le attività fortemente colpite dalla crisi (eventi, cultura, tempo libero, sport, agenzie di viaggio, hotel, ristoranti, negozi locali , trasporti, discoteche, ecc.), non sarà richiesta alcuna prova. Per le attività influenzate da effetti a catena, come il commercio all'ingrosso, la stampa o anche le società di consulenza e gestione, sarà necessario giustificare un calo di almeno il 30% del suo fatturato ".

Chiarimento fornito dal ministro: “Dato che il CTTR è considerato un sostegno al ritorno al lavoro, è necessario che sia proseguito per continuare a beneficiarne. Infine, in caso di attuazione di un piano sociale, l'azienda sarà soggetta a una sanzione per l'ottenimento del CTTR, ovvero che la restante parte della retribuzione aziendale sarà ridotta dal 20 al 30% ”.

Per quanto riguarda l'aspetto sanitario Didier Gamerdinger ha accolto con favore gli sforzi della popolazione monegasca nell'applicazione delle misure contro il Covid 19.

I dati attestano quest'ultima quindicina: il tasso di incidenza (casi positivi per 100.000 abitanti) è di 31,58 contro il 74,9 di Nizza e il 104,9 della Francia. Con più di mille esami a settimana, il Principato ha un tasso di positività del 2,67% (contro l'8,2% in Francia). A proposito, Monaco verifica il doppio dell'Italia o della città di Nizza e il suo tasso di PCR per 100.000 abitanti supera le cifre di Svizzera, Marsiglia e Parigi ", ha detto.

Nonostante questo "miglioramento", il Ministro ha comunque specificato che "il Principato era pronto per eseguire fino a 1.850 test PCR a settimana se necessario, secondo il principio annunciato che qualsiasi caso sintomatico dovrebbe essere testato entro 24 ore, e il risultato noto nelle 24 ore successive ”.