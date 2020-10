Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti.

ANTIBES

Voile - "Course Napoléon"

Dall'8 all'11 ottobre 2020

À Baie d'Antibes et large



Duo

Giovedì 8 ottobre 2020 ore 20,30

Théâtre Antibéa (Antibéa Comédie d'Antibes)

15 rue Clemenceau



Exposition "Une histoire de la gravure"

Fino al 31 ottobre 2020

Exposition d’oeuvres gravées et d’ouvrages d’art issus de la collection particulière de Frédéric Ballester, expert en art contemporain et ancien directeur de la Malmaison, assortie de vitrines pédagogiques prêtées par Dominique Prévost, artiste graveur et président de l’Atelier du Safranier.

Médiathèque Camus

19 Boulevard Chancel



"Portraits de famille" au musée Picasso

Fino al 17 gennaio 2021

Musée Picasso

Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h, fermeture des caisses à 12h30 et 17h30

Fermé le lundi

Place Mariejol



CANNES

CONFÉRENCE, Chine / États-Unis : le Duel des Titans

Par Ulysse Gosset, journaliste et éditorialiste international.

Giovedì 8 ottobre 2020 ore 18

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



SPECTACLE, Théâtre - Emmanuelle Bodin au bord de la crise de mère !

Giovedì 8 ottobre 2020 ore 20,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



CONCERT, Musique, Girolamo Frescobaldi et son temps

Conférence-concert par Dimitri Goldobine, conférencier et claveciniste

Sabato 10 ottobre 2020 ore 18

Musée de la Castre

Le Suquet



ANIMATIONS, Braderie / Vide-dressing

Braderie/vide-dressing organisée par l'association Le Chat libre azuréen dont les fonds récoltés seront entièrement dédiés à la stérilisation, aux soins et au nourrissage des chats errants. Vêtements, brocante, bibelots, bijoux, vaisselle, linge de maison…

Sabato 10 ottobre 2020 dalle 9 alle 17

1 avenue des Broussailles



CONCERT, Musique Moments musicaux de Forville

Domenica 11 ottobre 2020 ore 11,30

Marché provençal Forville

Rue du marché Forville



CONCERT, Musique Concert pour les Restos du cœur

Programme :

Karol Beffa - Le Roman d’Ernest et Célestine, conte musical

D’après l’ouvrage de Daniel Pennac

DANS LE CADRE DE

Saison de l'Orchestre de Cannes PACAEN SAVOIR

Domenica 11 ottobre 2020 ore 15

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



CONFÉRENCE, Se protéger naturellement des maux de l'hiver

Lunedì 12 ottobre 2020 ore 14,30

Carole Labbe, naturopathe, vous conseillera pour prévenir, éviter et combattre les maux de l’hiver et vivre au mieux cette période hivernale sans fatigue.

Lieu : service Prévention

2 rue Sergent Bobillot, Cannes



CONFÉRENCE, Le Soleil et ses tempêtes

Mercoledì 14 ottobre 2020 ore 17

Salle 1901 Maison des Associations

9 rue Louis Braille



EXPOSITION, Cinéma

Cannes fait le mur 2020

Fino al 14 ottobre 2020

rue d’Antibes



EXPOSITION, Photographie Instants volés au Suquet

Photographies d'Hubert Dhumez (1882-1954)

Fino al 31 ottobre 2020

Moulin Forville, 17 rue Forville, Le Suquet,



EXPOSITION, Kehinde Wiley, peintre de l'épopée

Fino al 1° novembre 2020

Centre d’art La Malmaison

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Exposition, Peinture, Portraits de femmes

Fino al 15 novembre 2020

Orari

Luglio e agosto: tutti i giorni dalle 10 alle 19 (mercoledì 21)

Settembre: tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Ottobre e Novembre: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

Musée de la Castre

Le Suquet



Exposition, Kehinde Wiley, peintre de l'épopée

Louis Cane. Sculptures

Fino al 30 novembre 2020

Orari

Luglio e agosto: tutti i giorni dalle 10 alle 19

Settembre: tutti i giorni dalle 10 alle 18

Ottobre e Novembre: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Centre d’art La Malmaison

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITION, Peinture

Olivier Masmonteil. Des horizons si grands

Fino al 6 dicembre 2020

Orari

Martedì - venerdì: 13 - 17

Sabato e domenica: 10 - 13 e 14 -18

Suquet des Art(iste)s - Résidence d’artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, Photographie En somme, j'ai vu de l'eau, du soleil, des nuages…

Photographies d’Elger Esser

Fino al 25 aprile 2020

Musée de la Mer

Île Sainte-Marguerite



CARROS

BONOBO

sabato 10 ottobre2020 ORE 10,30

Salle Juliette Gréco

5 boulevard de la Colle Belle



LE BROC

NOA “LETTER TO BACH” ore 20,30

Venerdì 9 ottobre 2020

COMPLEXE LES ARTS D'AZUR - LE BROC

12 rue des Jardins



LEVENS

BÉNÉDICTE WATTEAU, PEINTRE & FLORENT DUBREUIL, PHOTOGRAPHE

Fino al 25 ottobre 2020

GALERIE DU PORTAL

”La nature nous parle, écoutons là” : Bénédicte WATTEAU, peintre “Clartés nocturnes” : Florent DUBREUIL, photographe

Galerie du Portal

1 Place V. Masseglia



MENTON

Théâtre : Adeline Zaru de A à Zen

Venerd' 9 ottobre 2020 ore 20,30

Théâtre du Lavoir

63 boulevard du Fossan



[Jeunesse] Spectacle pour enfants « Méli et Mélo »

sabato 10 ottobre 2020 ore 15

L’Odyssée, Bibliothèque municipale

Palais de l’Europe

8 avenue Boyer



Exposition : trésors d’épaves

Musée de Préhistoire régionale

Rue Lorédan Larchey



Exposition - Dieter Filler & Bianca Tosti. ArTextures en mode tissus et boutons

Fino al 7 novembre 2020

La Galerie est ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Galerie d'art contemporain (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer



VISITE GUIDÉE : LE JARDIN SERRE DE LA MADONE

Giovedì 8 ottobre 2020 ore 15

Venerdì 9 ottobre 2020 ore 15

Sabato 10 ottobe 2020 ore 15

Domenica 11 ottobre 2020 ore 15

Martedì 13 ottobre 2020 ore 15

Mercoledì 14 ottobre 2020 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN DES COLOMBIÈRES

Giovedì 8 ottobre 2020 ore 10,30

Martedì 13 ottobre 2020 ore 10,30

Rendez vous à l’ entrée du jardin

312 Route de Super Garavan



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 8 ottobre 2020 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



VISITE GUIDÉE ÉCLAIR: LA SALLE DES MARIAGES DE JEAN COCTEAU

Giovedì 8 ottobre 2020 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN DE MARIA SERENA

Martedì 13 ottobre 2020 ore 10

Jardin Maria Serena

21 Prom. Reine Astrid



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN FONTANA ROSA

Venerdì 9 ottobre 2020 ore 10

Lunedì 12 ottobre 2020 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 12 ottobre 2020 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée éclair : La chapelle des Pénitents Blancs

Mercoledì 14 ottobre 2020 ore 14,30

Porche d’entrée, Place de la conception



MONACO

Finale Smeralda 888

Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre 2020, Baie de Monaco



Monte-Carlo Film Festival de la Comédie 2020

Fino a sabato 10 ottobre 2020 Grimaldi Forum Monaco

17e Monte-Carlo Film Festival de la Comédie 2020

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Série Grande Saison

Domenica 11 ottobre 2020 ore 18

Auditorium Rainier III

Série Grande Saison : concert par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Cristian Macelaru avec Simon Trpčeski, piano. Au programme : Modest Moussorgski, Sergueï Rachmaninov et Piotr Ilitch Tchaikovski

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Conférence AMCA

Lunedì 12 ottobre2020, ore 18,30,

Cycle "Le Pouvoir de l'Art" : Conférence organisée par l'Association monégasque pour la Connaissances des Arts

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Série Grande Saison

Mercoledì 14 ottobre 2020 ore 20

Série Grande Saison : récital de piano par Martin Helmchen avec Frank Peter Zimmermann, violon, organisé par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Au programme : Ludwig van Beethoven

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Exposition interactive "Immersion"

Fino al 31 dicembre 2020

Exposition interactive "Immersion" qui rend hommage à la majestuosité de la Grande Barrière de Corail. Venez vivre une plongée à la rencontre des espèces emblématiques qui peuplent le plus grand écosystème corallien de la planète

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



Monarchéo

Musée d’Anthropologie Préhistorique

Exposition permanente : "Monarchéo, l’Archéologie monégasque révélée"

Musée d’Anthropologie Préhistorique

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Artifices instables : Histoires de céramiques

Fino a domenica 31 gennaio 2021 Nuveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

Exposition sur le thème "Artifices instables : Histoires de céramiques"

Nouveau Musée National de Monaco

Villa Sauber17, avenue Princesse Grace



Shimabuku

Fino al 21 février 2021,

Nouveau Musée National de Monaco

Exposition "Shimabuku"

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

CONFERENCES, COLLOQUES ET CONCERTS

Fino al 16 dicembre 2020

Giovedì 8 ottobre ore 18 La beauté en architecture entre les proportions et l'ornement

Chaire Jean-François Mattéi

Mercoledì 14 ottobre 2020 ore 16 Sur tes cils fond la neige. Le roman vrai du Docteur Jivago



BOEING BOEING

dall'8 all'11 ottobre 2020

Horaires :

20:30 et 20:00 dimanche.

THÉATRE BELLECOUR

14 rue Trachel - Bat. B - 06000 NICE



HUGO, L'INTERVIEW

Giovedì 8 ottobre 2020 ore 20,30

THÉÂTRE FRANCIS GAG

4 rue de la Croix - 06300 NICE



20ÈME ÉDITION UN FESTIVAL C'EST TROP COURT!

Dal 9 al 16 ottobre 2020

DIVERS LIEUX DE NICE



JEAN-LUC LEMOINE DANS "BRUT"

Dal 9 al 10 ottobre 2020 ore 20,30

THÉÂTRE DE LA CITÉ

3 rue Paganini - 06000 NICE



ALLEGRO BRILLANTE - OCEANA - LE BALLET DE FAUST

Dal 9 al 15 ottobre 2020

Horaires :

20:00 : Tous les jours sauf le lundi - 15:00 dimanche.

OPÉRA NICE COTE D'AZUR

4-6 rue Saint-François de Paule - 06300 NICE



RUE DE LA PETITE VERTU

Sabato 10 ottobre 2020 ore 21

THÉÂTRE L'ALPHABET

19 rue Delille



50 NUANCES DE PARADIS ET D'ENFER

Domenica 11 ottobre 2020 ore 15

THÉÂTRE FRANCIS GAG

4 rue de la Croix



JE TREMBLE

Martedì 13 ottobre 2020 ore 19

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL DE NICE

127 av de Brancolar - 06000 NICE



PIERRE-ALBÉRIC ET SON VALET ARMAND

Fino al al 16 ottobre 2020

THÉÂTRE L'ALPHABET

Horaires :

20:00 mercredi. 16:30 dimanche. 14:30 mardi. 21:00 vendredi.

19 rue Delille - 06000 NICE



SI LE COUGOURDON M’ÉTAIT CONTÉ…

Fino al 30 ottobre 2020

PALAIS LASCARIS

15 rue Droite



"DES FLEURS AU CARRÉ" SERGIO SAAD

Fino al 30 ottobre 2020

PARC PHOENIX

405 Promenade des Anglais



LA NATURE DANS TOUS SES ÉCLATS

Fino al 1°novembre 2020

PARC PHOENIX

405 Promenade des Anglais



LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE

Fino all'8 novembre 2020

THÉÂTRE DE LA COMÉDIE DE NICE

Horaires :

20:50 : jeudi, vendredi et samedi. 17:30 dimanche

12 rue Auguste Gal - 06300 NICE



LES ANNÉES JOYEUSES

Fino al 15 novembre 2020

MUSÉE MASSÉNA

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais



DE L’INFINIMENT PETIT À L’INFINIMENT GRAND

Fino al 20 novembre 2020

PARC PHOENIX

405 Promenade des Anglais



GILLES POURTIER "IF I LOOK HARD ENOUGH INTO THE SETTING SUN"

Fino al 22 novembre 2020

MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NEGRE

1 place Pierre Gautier



NICE ET LE SECOND EMPIRE

Fino al 30 novembre 2020

MUSÉE MASSÉNA

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais - 06000 NICE



DE COULEUR ET D’ENCRE. CHAGALL ET LES REVUES D’ART

Fino all'11 gennaio 2021

MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



CONEX::5

sabato 10 ottobre 2020 ore 23

PALAIS NIKAIA LIVE

Avec Octave One live - JC Laurent - OSH b2b Shahin

163 route du Mercantour



3 D DENSE

Sabato 10 ottobre 2020 ore 20,30

THÉÂTRE FRANCIS GAG

4 rue de la Croix



LA MORT N'EST PAS UNE FIN - NÉCROPOLIS

Fino al 17 gennaio 2021

MUSEE D'ARCHEOLOGIE DE NICE CIMIEZ

160 av des Arènes de Cimiez



URSULA BIEMANN - SAVOIRS INDIGÈNES - FICTIONS COSMOLOGIQUES

Fino al 17 gennaio 2021

MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN M.A.M.A.C

Place Yves Klein - 06300 NICE



PENTTI SAMMALLAHTI, « MINIATURES »

Fino al 24 gennaio 2021

MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NEGRE

1 place Pierre Gautier - 06300 NICE



SHE-BAM POW POP WIZZ ! LES AMAZONES DU POP

Fino al 28 marzo 2021

MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN M.A.M.A.C

Place Yves Klein - 06300 NICE



CENT PORTRAITS POUR UN SIÈCLE

Fino al 30 giugno 2021

PALAIS LASCARIS

15 rue Droite



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

REBIRTH PAR SASSAN BEHNAM-BAKHTIAR

Fino all'11 ottobre 2020 dalle 11 alle 17

ESPACE NAMOUNA

Espace Namouna - Promenade des Arts,

6 avenue Denis Séméria



LA BRADERIE DES COMMERÇANTS

Dall'8 al 10 ottobre 20200

DANS LE VILLAGE ET SUR LE PORT



SAINT-LAURENT-DU-VAR

OPÉRATION GREEN VIBES

Fino all'11 ottobre 2020

Avenue Eugène Donadeï



VENCE

ETOILES GRANDEUR NATURE

Fino al 21 dicembre 2020

www.vence-tourisme.com

Col de Vence

villa Alexandrine - 39 rue du 8 mai 45 - Place du Grand Jardin -