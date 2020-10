“Fleurs au carré”, una mostra di Sergio Saad al Parc Phoenix

Fino a venerdì 30 ottobre 2020, è possibile visitare, al Parc Phoenix di Nizza la mostra “Des fleurs au carré” di Sergio Saad.

Originario di Rio de Janeiro, in Brasile, ex ingegnere civile, ha cambiato vita nel 1980 per visitare l'Europa ed è stata Nizza, una città verde nel Mediterraneo, che lo ha conquistato e ispirato.

Inizialmente si è dedicato alla pittura con mostre in diverse gallerie d’arte in Francia, Portogallo, Brasile e Stati Uniti.

E’ mentre passeggia sulla Promenade du Paillon o al Parc Phoenix di Nizza, macchina fotografica in mano, che è nata la sua serie “Des fleurs au carré” che dà nuova vita alle vecchie tele .

Si tratta di “duetti” di immagini che si combinano perfettamente: una foto di alberi o fiori, mentre l'altra è un dettaglio isolato di un dipinto antico.

Vent'anni di distanza e insieme formano un nuovo lavoro armonioso che illustra la fragilità e la bellezza della natura di Nizza ma anche dell'Italia, del Brasile o del Giappone.

La mostra “Des fleurs au carré” di Sergio Saad si può visitare tutti i giorni dalle 9,30 alle 18 alla Salle Cassini.

Il Parc Phoenix – Salle Cassini si trova sulla Promenade des Anglais numero 405 a Nizza.