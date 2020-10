Roquebrune-Cap Martin: i lavori di ripristino del sito di Villa E-1027 sono quasi ultimati e nella primavera del 2021 l'intera struttura riaprirà i battenti al pubblico

I lavori di restauro della Villa E-1027 di Eileen Gray e Jean Badovici sono quasi giunti al termine. Alcuni ritardi si sono accumulati a causa dell'emergenza sanitaria, ed il termine dei lavori, inizialmente previsto per la primavera 2020 è stato spostato alla fine di quest'anno. La crisi del Covid 19 ha rallentato il completamento dei lavori. Questi eventi imprevisti hanno comportato ulteriori costi e contrattempi. Gli ultimi lavori hanno incluso il restauro del tetto, la messa in sicurezza della struttura di Villa E-1027, il ripristino di tutte le porte, finestre, persiane e facciate, il restauro del piano seminterrato, la camera degli ospiti e l'allestimento del mobilio, replica esatta dei mobili originali, così come era stato progettato da Eileen Gray nel 1929.

Nel 2021 Cap Moderne coordinerà un'operazione di raccolta fondi che consentirà di rientrare delle spese impreviste dovute all'emergenza covid. Per partecipare, potete visitare il sito Web: www.capmoderne.com.