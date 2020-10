Nel Vieux Nice parte l’iniziativa “La rue Droite fête l’automne”

La rue Droite fête l’automne: é partita nel Vieux Nice un’iniziativa che tenta di accrescere il volume dei visitatori e degli acquisti e, nel contempo, di fidelizzare la clientela.

In questo periodo, non certo facile e con molti turisti in meno rispetto ad un autunno “normale”, un po’ in tutte le città i commercianti cercano di “salvare il salvabile” con iniziative anche le più estemporanee.



Lungo la Rue Droite, una delle strade più ricche di iniziative commerciali e di ristoranti e pub del Vieux Nice, l’iniziativa è semplice.

Per ogni acquisto effettuato in un negozio, in una delle tante boutiques o dopo aver consumato in un ristorante o in un bar, verrà rilasciato un buono che potrà essere utilizzato in un altro esercizio commerciale della Rue Droite aderente all’iniziativa e si otterrà il 15% di sconto.



L’iniziativa dura fino al prossimo 30 novembre.