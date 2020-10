Cavalieri, storie, passioni e battaglie nella mostra di Villeneuve Loubet

Dal 16 ottobre al 28 febbraio 2021, il Museo di Storia e Arte di Villeneuve Loubet ospita la mostra "Guerra e cavalieri dal Medioevo ai tempi moderni".



In collaborazione con l'Université Côte d'Azur e l'Ordine di Malta nell'ambito del progetto di ricerca RENOM (Networks, Spaces, NOblesses in the Mediterranean), il servizio archivi del comune di Villeneuve Loubet presenta l'evoluzione della cavalleria e degli ordini militari nel corso dei secoli.

Seguendo la famiglia Villeneuve, fondatrice della città, scopri l'importanza di questa stirpe e dei suoi legami con l'Ordine di Malta, un Ordine che ha accolto tanti nobili provenzali.

Grazie ai testi scritti da Anne Brogini, professoressa di storia moderna e Germain Butaud, docente di storia medievale all'Università della Costa Azzurra e alle illustrazioni di Stéphanie Hamel Grain e Patrice Toupenay, questa mostra sarà solo '' un assaggio del convegno "La nobiltà del sud della Francia e gli ordini militari" che si terrà a febbraio presso il centro culturale Auguste Escoffier