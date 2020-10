Stefano Iori al Montecarlo Film Festival di Ezio Greggio. Dario Ballantini e altri Artisti Italiani espongono le loro opere

Queste le parole con cui Stefano Iori ha aperto il Gala de l'art, ringraziando Ezio Greggio per l'invito alla diciassettesima edizione del Monte-Carlo Film Festival tenutasi dal 5 al 10 Ottobre presso il Grimaldi Forum di Monte Carlo in rappresentanza dei Maestri dell’arte contemporanea Italiana : Marco Genovese, Pierpaolo Nudi, Oreste Polidori, Salvatore Gentile, Carla Castaldo, Gianni Depaoli, Battistini Plauso Nivo, Michele Straface, Maurizio Quacquaro con opere di Egidio Cuniberti e Furio Santini che in questa occasione hanno visto le loro opere premiate dalla Giuria durante la serata di Gala. A seguire alcuni degli Artisti presenti hanno donato la propria opera ai giurati, al presidente Ezio Greggio è stata consegnata l'opera di Plauso Nivo Battistini intitolata " ANTITESI ", a Nick Vallelonga l'opera di Gianni Depaoli intitolata " RED ABYSS ", a Sabrina Impacciatore l'opera di Salvatore Gentile intitolata " SOFIA LOREN, CON IL NASO ALLA FRANCESE ", a Maggy Civantos l'opera di Marco Genovese intitolata " NELL'ANIMA " e a Lotte Verbeek l'opera di Pierpaolo Nudi intitolata " FOTOGRAMMA". L’evento è stato anche occasione per esporre l'importante opera realizzata durante il Lockdown dell'artista Dario Ballantini intitolata "CERCHIAMO INSIEME" che esprime al meglio i 40 anni di successo del suo percorso artistico. Il Galà de l’Art, da sempre Patrocinato dall’Ambasciata Italiana nel Principato di Monaco è la Kermesse Artistica più importante per mostrare al pubblico internazionale del Principato non solo i fermenti che animano la scena Artistica contemporanea del Bel Paese ma anche la grande professionalità e competenza dell’imprenditoria Culturale enfatizzando il ruolo cruciale che può svolgere Monaco nella promozione internazionale del Made in Italy.

Ezio Greggio riceve l'opera di Plauso Nivo Battistini intitolata " ANTITESI "

Nick Vallelonga riceve l'opera di Gianni Depaoli intitolata " RED ABYSS "

Lotte Verbeek riceve l'opera di Pierpaolo Nudi intitolata " FOTOGRAMMA "

Maggy Civantos riceve l'opera di Marco Genovese intitolata " NELL'ANIMA "

Sabrina Impacciatore riceve l'opera di Salvatore Gentile intitolata " SOFIA LOREN, CON IL NASO ALLA FRANCESE

Dario Ballantini con l'opera " CERCHIAMO INSIEME "