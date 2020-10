Ligue 1: domani si riparte…col fiato sospeso

Riprende domani il campionato di Ligue 1 dopo le due gare della nazionale con una preoccupazione, quella di un contagio dopo l’incontro, finito a reti inviolate, con il Portogallo di Ronaldo.

Ormai ogni giorno ha la sua pena e il dubbio sulla capacità di tenuta della “bolla” entro la quale si muove il mondo del calcio professionistico è forte.



La classifica generale presenta, in testa, una coppia di ferro formata da Lille e Rennes, seguite ad un punto dal sorprendente Lens e a due dal Paris Saint Germain in fase di rimonta a suon di goal.

In coda sembra farsi disperata, partita dopo partita, la situazione del Digione, fermo ad un punto, preceduto, appena un gradino sopra, dal Reims, mentre terzultimo è lo Strasburgo.

Tre squadre “mediterranee” sono appaiate a 10 punti: si tratta di Nizza, Monaco e Montpellier, seguite ad un punto dal Marsiglia ed a due dal Nimes.

La ripresa del torneo sarà importante per definire il futuro delle compagini che puntano ad un posto in Europa, anche perché la concorrenza è forte e i posti disponibili non è molto alto. Così Nizza, Monaco e Marsiglia dovranno cominciare ad esprimersi con maggiore continuità, pena l’allargamento del gap con le squadre di testa.

Anche se, giova tornare su quanto espresso prima, il Covid potrebbe incidere pesantemente sulle prestazioni delle squadre e serbare sorprese ad ogni incontro. Ne è esempio il Paris Saint Germain con le due sconfitte consecutive ad inizio torneo.

Se tutto andrà liscio la settima giornata esordirà, venerdì 16 ottobre, con due incontri che vedono impegnate squadre di alta classifica: s’inizierà con Digione – Rennes e, quindi, con Nimes – Paris Saint Germain.

Sabato 18 ottobre altri due incontri: Reims – Lorient e, soprattutto, Marsiglia – Bordeaux.