"Come fare affari in un'economia di guerra?" Ecco il seminario di Ludovic Subran in video per il Meb di Monaco che tutti possono rivedere

Dal 2013 Ludovic Subran è invitato nel Principato per una lezione a i membri del Monaco Economic Board su temi strategici legati ad un'area geografica o ad un evento di impatto globale. Russia, Brasile, Stati Uniti, Nuova Via della Seta… Ogni volta Ludovic Subran ha fornito informazioni da un'angolazione tanto innovativa quanto realistica.



Quest'anno, anche se a distanza a causa della pandemia, il Chief Economist del Gruppo Allianz e dell'assicuratore di crediti Euler Hermes, non ha mancato l'appuntamento, anzi. Sul tema "Come fare affari in un'economia di guerra?" ha rivisto le principali tendenze dell'economia globale di fronte a Covid19 e come riprendersi.



Ludovic Subran ha citato una nuova economia di guerra “che non è un'economia di ricostruzione o distruzione ma un'economia che incorpora una paura, una minaccia invisibile che gioca fortemente sulle decisioni di risparmio, consumo, investimento e intervento. "



Nella sua presentazione ha fatto riferimento in particolare all'aspetto inedito della crisi economica, ai rischi “dimenticati” cancellati dalla pandemia e alle sue conseguenze che potrebbero ripresentarsi come boomerang, a partire dalla Brexit. Sono stati esaminati altri temi: le diverse risposte monetarie proposte dai paesi, i ritardi negli investimenti ma anche nei fallimenti, la presenza di riserve di “cassa” non spesi per prudenza o l'influenza dei risultati di Elezioni americane a novembre. Infine, sono state tracciate le strade per un rilancio di successo. Tanti temi decifrati con tanta pedagogia e brio ma anche con grande disinvoltura e convivialità.



Infine, questo MEBinary non si è discostato dal suo formato con una serie di domande poste dai partecipanti alla fine della presentazione. Ad esempio, alla domanda sugli investimenti per dare priorità alle aziende, Ludovic Subran evoca le risorse umane per garantire la resilienza, la digitalizzazione che è diventata essenziale, ma anche, se possibile, la crescita esterna perché le opportunità di acquisizioni stanno arrivando. E se si deve scegliere un settore da avviare, l'economista offre servizi di assistenza per anziani o non autosufficienti. Un segmento promettente perché paradossalmente le persone e la prossimità hanno ancora il loro posto in un mondo sempre più digitale e internazionalizzato.

