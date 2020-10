L’effetto Domino, l’arte a confronto con la realtà contingente (Foto)

I creatori Bertrand Baraudou (fondateur de la galerie Espace A Vendre) Eric Mangion (directeur du Centre d’art de la Villa Arson et critique d’art) Christine Parasote (chargée de production et éditrice) Cédric Teisseire (artiste et fondateur de La Station). Le 109 – Pôle de cultures contemporaines si trova a Nizza sulla Route de Turin 89.

Quattro artisti hanno scelto altri quattro artisti, che ne hanno scelti altri quattro un totale di dodici artisti con la prescrizione di allontanarsi dal loro territorio per finire il più lontano possibile, come Bernard Heidsieck aveva così ben formulato nel suo poema, Vaduz, nel 1974.

Claire DANTZER, Tentative d’analyse de la lumière 2015, Miroirs, barres de polycarbonate, acier, tubes fluorescents, 100 x 100 x 100 cm Vue de l’exposition Ne le dis à personne, Espace Vallès, Saint Martin d’Hères © Jean-Christophe Lett

DES HUGHES, Rust never sleeps 2013, Vue de l'installation Buchmann Box

Karim GHELLOUSSI, Sans titre (la chasse aux lézards), 3 180 x 44 x 53 cm, technique mixte, 2020

Mounir GOURI, Ahlem (rêve), Photographie tirée d’une performance, 2019 © Mounir Gouri

JAŠA, This is not the season to stay silent 2015, Flow Festival, Ljubljana

Thierry LAGALLA, HI-HAN ! (la fontaine), Main en résine polyuréthane peinte, fontaine, dimensions variables, 2016

Claudia LARCHER, Mies 2017, Rideaux imprimés Installation Art Rotterdam

Anna LÓPEZ LUNA, Bug System, Série de quatre vidéos de 3 min 10 sec chacune, 2020 © Anna López Luna

Mark POZ̆LEP, Stranger than paradise 2016, Lecture performance, 60 min Production Glej Theatre

Werner REITERER, The Rich and the Poor 2019, bois, 192,5 x 124 x 54 cm