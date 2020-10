Ligue 1: il Nizza si esalta a Saint Etienne, per il Monaco stiracchiato pareggio col Montpellier.

Colpo grosso del Nizza che, prima dell’esordio in Europa League con una difficile trasferta in Germania, espugna il campo del Saint Etienne con un netto 1 a 3. Un risultato che consente di agguantare il quarto posto in classifica e soprattutto che “fa morale” in una squadra giovane alla quale i risultati positivi fanno doppiamente bene.

I rossoneri hanno infatti "agguantato" il Lens che ha subito una pesante sconfitta in casa del Lille: il risultato consente allo stesso Lille di guidare, da solo, la classifica generale con due punti di vantaggio sul Paris Saint Germain e sul Rennes.

Il risultato che non ti aspetti e che “spezza” la marcia di una delle squadre più in forma del torneo, proprio alla vigilia del primo turno di Champions, viene da Digione: l’ultima in classifica “ferma” sul pareggio il lanciato Rennes che viene così raggiunto in classifica dal Paris Saint Germain che, a Nimes, “affonda” i padroni di casa con 4 reti, due delle quali realizzate dalla “stella” Mbappe ed uno dall’ex romanista Florenzi.

Passo dopo passo anche il Marsiglia risale la classifica: la vittoria interna sul Bordeaux è di quelle pesanti, mentre il Lorient, va a vincere a Reims in una sorta di spareggio squadre di bassa classifica.

Resta in “zona retrocessione” lo Strasburgo, sconfitto in casa dal Lione che sta riprendendo quota dopo un inizio di torneo certo non travolgente.

Il Monaco non riesce a vincere: i bianco rossi del Principato “impattano” contro il Montpellier (pareggiando grande a un rigore mentre erano sotto di una rete) e la divisione della posta serve a poco in termini di classifica.

Senza storia la vittoria del Nantes sul Brest, mentre Metz e Angers, formazioni già alla ricerca della salvezza, dividono la posta e decidono di non farsi male a vicenda.



In settimana, finalmente, l’avvio delle Coppe Europee con le squadre francesi impegnate su diversi scenari.

Champions League

A dare fuoco alle polveri, martedì 20 ottobre, saranno il Rennes che riceverà i russi del Krasnodar e il Paris Saint Germain impegnati con gli inglesi del Manchester United. Mercoledì 21 sarà la volta del Marsiglia che andrà a far visita ai greci dell’Olympiacos.

Europa League

Tutti gli incontri si disputeranno giovedì 22 ottobre. Primo a scendere in campo il Nizza che sarà di scena, in Germania, in casa del Bayern Leverkusen (nono in Bundesliga). Pure in trasferta l’esordio del Lille impegnato, nella Repubblica ceca, contro lo Sparta Praga.

L’ottava giornata di campionato inizierà venerdì 23 ottobre con Rennes – Angers. Sabato 24 ottobre scenderanno in campo due formazioni di primo piano: il Marsiglia andrà a far visita al ringalluzzito Lorient, reduce da una netta vittoria esterna, mentre il Paris Saint Germain non dovrebbe faticare più di tanto con il “fanalino” Digione.

Tutti gli altri incontri verranno disputati domenica 25 ottobre (con l’ora solare).

Il Nizza riceverà il Lille, un incontro di cartello tra le due formazioni appena impegnate nelle coppe europee, mentre il Monaco andrà a far visita al Lione. Per le due formazioni della Costa azzurra di tratta di una giornata particolarmente impegnativa, con scontri diretti con formazioni che non fanno mistero di puntare a piazzamenti in grado di assicurare la partecipazione alle coppe europee.

Per quanto riguarda le altre due squadre “mediterranee”, il Nimes sarà di scena a Bordeaux, mentre il Montpellier riceverà il Reims.

Completano il tabellino dell’ottava giornata Lens – Nantes, Brest – Strasburgo, Metz e Saint Etienne.



Per i risultati della settima giornata clicca qui