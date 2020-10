“Cina 2020. Scenari e prospettive per le imprese”: la presentazione del XI Rapporto annuale tra i due Paesi in esclusiva sulle testate Morenews

Nell'anno del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina viene presentato l' XI Rapporto annuale tra i due Paesi, elaborato dal CeSIF e dal titolo “Cina 2020. Scenari e prospettive per le imprese”.

L'evento, un webinar, sarà trasmesso online il 26 ottobre a partire dalle ore 16.00 su tutte le testate del Gruppo Morenews (quotidiani on line e pagine social): Torino Oggi, TargatoCn, La voce di Alba, La voce di Asti, Info Vercelli 24, News Biella, News Novara, Valsesia notizie, Ossola News, La voce di Genova, Sanremo News, Savona News, Imperia News.

Alla presentazione sono state invitate rappresentanze della Regione Piemonte e Liguria e parteciperanno relatori d'eccezione, tra cui Giovanni Lovisetti, Senior Associate International Business Advisory Dezan Shira & Associates e Chiara Altomonte, General Manager Consea Executive Search.

Per quanto riguarda la testimonianza da parte delle aziende farà il suo intervento Silvio Angori, Amministratore Delegato di Pininfarina SpA. Un'anteprima dell'evento si potrà avere mercoledì mattina con l'intervista in esclusiva sui giornali del gruppo Morenews al Presidente della Fondazione Italia-Cina, Mario Boselli. Sarà possibile partecipare all'evento online ponendo domande sul rapporto a cui verrà fornita una risposta in diretta alla fine dell'incontro. E' possibile inviare i propri quesiti a eventi@morenews.it entro il 24 ottobre.