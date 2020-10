Mondiali di calcio nel Qatar, in mostra a Nizza i modelli degli stadi (Video)

Il Museo Nazionale dello Sport di Nizza propone, fino al 12 dicembre 2020, una mostra con i “modelli” degli otto stadi che ospiteranno, nel Qatar, la prossima edizione della Coppa del Mondo di Calcio.

L’iniziativa parte delle attività dell'Anno della Cultura Qatar-Francia 2020, un programma di scambio che mira a promuovere la comprensione reciproca e l'influenza culturale.

Situata nel cuore del percorso permanente del Museo, la mostra consente ai visitatori di scoprire i campi da gioco del prossimo “mondiale” di calcio programmato per il 2022.

Un'opportunità per approfondire le innovazioni e le specificità di questi gioielli architettonici, la maggior parte dei quali sono appena stati costruiti: 7 degli 8 stati che ospiteranno le partite sono infatti nuovi.

Presentano una capienza variabile dai 40 mila agli 80 mila, avveniristici sono dotati di tutte le strutture necessarie per accogliere in condizioni ottimali sostenitori da tutto il mondo. Lo stadio più grande del paese, il Lusail Stadium, ospiterà la finale della competizione.



Dopo il torneo, la capacità della maggior parte degli stadi sarà ridotta e lo stadio Ras Abu Aboud sarà completamente smantellato. Le gradinate e le attrezzature verranno poi donate ai Paesi in via di sviluppo o destinate a progetti sportivi in tutto il mondo. Dopo il 2022, gli stadi diventeranno centri per le comunità locali in Qatar e serviranno per esigenze sportive, commerciali e ricreative.