Covid 19: peggiora la situazione nelle Alpi Marittime, il tasso di positività cresce al 10,8%. Il bollettino settimanale del PACA e dei suoi Dipartimenti

E’ stato emesso ieri sera, 20 ottobre , il bollettino settimanale dell’ARS del Paca che viene inserito integralmente al fondo di questo articolo.

La situazione nella Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur registra, nella settimana 42 del 2020, un aumento del tasso di positività al Covid 19 che sale al 12,7% rispetto all’10,1% della settimana precedente. Questo tasso in aumento si registra per tutte le classi di età, con l’eccezione di quella inferiore ai 20 anni . L’incremento maggiore si registra fra le persone di età superiore agli 80 anni.

Questi i dati relativi al Dipartimento delle Alpi Marittime dedotti dal bollettino.

Test settimanali: 12.760;

Tasso di positività: 10,8% (settimana precedente 9,9%);

Tasso di incidenza ogni 100 mila abitanti: 117 (settimana precedente 76);

Ospedalizzazioni: 197 (settimana precedente 134) di cui in rianimazione 34(settimana precedente 19);

Case di riposo e strutture sociali: casi positivi tra gli ospiti 458 (settimana precedente 241) e tra il personale 269 (settimana precedente 120).

Sempre più difficile la situazione negli ospedali e cliniche nizzarde, su 36 letti disponibili in rianimazione ne sono occupati 43, questo significa che 7 letti sono stati reperiti fra quelli destinati a malati non Covid. La disponibilità di letti in rianimazione é uno degli indicatori per definire il grado di allerta e Nizza presto potrebbe trovarsi "color scarlatto" come Parigi, Marsiglia e le grandi metropoli.

Relativamente alla situazione complessiva francese, questo il bollettino settimanale emesso ieri.



Nella Francia continentale, la circolazione virale, già ad un livello elevato, continua ad aumentare. Aumentano il numero di casi confermati, le percentuali positive di campioni, soprattutto nelle persone con sintomi, il numero di casi confermati nelle case di cura per anziani.

A livello ospedaliero, il numero di nuovi ricoveri, ricoveri in terapia intensiva e decessi ospedalieri continua ad aumentare. Questi aumenti erano previsti a causa dell’elevata trasmissione nella comunità e aumento dei casi confermati di COVID-19 segnalati da metà agosto 2020.

L'aumento della circolazione virale e la diffusione del virus nelle persone più anziane e più fragili si verificano in modo diverso da quello osservato in precedenza nelle popolazioni più giovani.

Questa trasmissione tra gli anziani rimane a livelli elevati e suggerisce un ulteriore aumento dei ricoveri e dei decessi nelle settimane a venire.

La massima vigilanza deve essere mantenuta con le persone a rischio, soprattutto gli anziani, data la fragilità di questa popolazione in cui si verifica il maggior numero di decessi per SARS-CoV-2.

Al 20 ottobre 2020, 91 dipartimenti si trovano in una situazione di elevata vulnerabilità.

Al fine di rallentare la progressione del virus SARS-CoV-2, è importante mantenere la strategia “Tester-Alerter-Protéger”: ogni persona che presenta sintomi di COVID-19, anche lievi, deve isolarsi, indossare una mascherina, ridurre i contatti al minimo indispensabile ed eseguire un test diagnostico il più rapidamente possibile. Per consentire l'applicazione di misure di isolamento e tracciamento dei contatti efficaci, il tempo per la diagnosi è essenziale. La riduzione recentemente osservata di questo termine è incoraggiante e dovrebbe continuare.

In assenza di cure e vaccini, sembra infine fondamentale ricordare l'importanza e rafforzare le azioni preventive comprese le misure di igiene, distanza fisica, riduzione del contatto (senza abbracci, senza stringere la mano, evitare raggruppamenti), indossare in modo appropriato la mascherina, limitare i raduni e aerare gli spazi confinati.

Queste le cifre della situazione epidemica in Francia al 20 ottobre, così come pubblicate ieri sera dal sito del Ministero della salute.





Casi positivi confermati: 930.745 (+ 20.468 nelle ultime 24 ore);

Tasso di positività: 13,6%

Focolai in corso: 1.829 (+ 148 nelle ultime 24 ore) di cui 389 nelle case di riposo;

Decessi: 33.885 di cui 22.873 in ospedale (+ 163 nelle ultime 24 ore);

Nuovi ricoveri: 8.754 di cui 1.493 in rianimazione;

Dipartimenti in situazione di vulnerabilità elevata: 91 (su 101).

Nel Principato di Monaco, nella giornata di ieri, sono stati registrati 3 nuovi casi di Covid 19 per un totale di 271 persone che hanno contratto l’infezione.