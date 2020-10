Manca il vaccino contro la “grippe”: tra le regioni in difficoltà la Provence Alpes Côte d’Azur e la Corsica

In Francia “scoppia” il caso e le polemiche infuriano e, come spesso accade, la situazione di crisi accresce la richiesta e rende ancora più evidente il problema.

Mancano le dosi di vaccino contro l’influenza, non se ne trova più e ospedali e cliniche non sembrano in grado nemmeno di completare la vaccinazione dei propri medici e degli infermieri.

Il “tutto esaurito” giunge nel bel mezzo della campagna per indurre le persone a vaccinarsi e nel bel mezzo della seconda ondata della pandemia da Covid 19: una situazione da “tempesta perfetta”.



I sintomi possono essere confusi, il rischio di ammalarsi contemporaneamente di Covid e di “grippe” accresce la convinzione dell’utilità della vaccinazione, ma i due maggiori produttori di vaccino antinfluenzale, Mylan et Sanofi non sembrano in grado di soddisfare una crescente richiesta.



Il Ministero della Sanità francese si era premurato di prenotare oltre 15 milioni di dosi, ma la richiesta sarebbe ben superiore.

Il risultato, per dirla in francese, è la “rupture de stock”, un già visto la scorsa primavera quando mancavano le mascherine e il gel, con la differenza che per il vaccino il “fai da te” non è possibile.



Tra le regioni che sono maggiormente in difficoltà sotto il profilo delle forniture del vaccino anti influenzale la Provence Alpes Côte d’Azur e la Corsica.

Una preoccupazione in più per chi “osserva” la situazione e pensa all’Italia, Paese nel quale, in alcune regioni, Piemonte in testa, già le farmacie denunciano una carenza di forniture.

Il rischio è che la “rupture de stock” possa rivelarsi non solo un affare francese…