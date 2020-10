Un’opportunità per i proprietari di seconde case: la Métropole cerca alloggi da affittare temporaneamente alle famiglie sfollate

La Métropole Nice Côte d’Azur si è rivolta ai proprietari di alloggi sfitti proponendo di affittare le proprie seconde case, in modo semplice e sicuro, così da poter ricollocare temporaneamente le famiglie colpite dalla tempesta Alex .

Dopo i tragici eventi atmosferici di venerdì 4 ottobre tutte le famiglie colpite, private delle loro case, sono state ricollocate e occupano alloggi temporanei, sia in albergo, sia presso familiari o amici.



Sono state allestite sistemazioni di emergenza per 117 persone, immediatamente trasferite in alberghi della città di Nizza o in appartamenti. Allo stesso tempo, i comuni di Alta Valle hanno anche fornito alloggi di emergenza per le persone che sono rimaste nei loro paesi.



Si rende ora necessario uscire dalla situazione di emergenza e ricollocare temporaneamente le famiglie colpite, venendo anche incontro alle loro esigenze, in particolare geografiche.



Per questa ragione la Métropole chiede ai proprietari privati di mobilitarsi e di mettere a disposizione gli alloggi vuoti.

I proprietari di seconde case o i proprietari di alloggi turistici non occupati possono beneficiare delle opportunità offerte dalla Métropole e nel contempo consentire alle famiglie sfollate di trovare un’abitazione.



Le abitazioni necessarie per questa iniziativa si possono trovare sia nelle vallate colpite dalla tempesta Alex, sia negli altri comuni della Métropole, Nizza compresa.



Nei confronti dei proprietari che volessero aderire all’appello alla solidarietà, la Métropole attiverà un sistema di locazione semplice e totalmente sicuro. Il proprietario avrà un unico interlocutore per la locazione e beneficerà di notevoli garanzie per quanto riguarda gli affitti e le eventuali degradazioni.



Quanti desiderano mettere a disposizione i propri alloggi possono inviare una mail a coordination0210@nicecotedazur.org o telefonare al numero 04.97.13.55.99.