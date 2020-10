XI Rapporto annuale Italia-Cina: intervista al Presidente Mario Boselli

Il Presidente della Fondazione Italia Cina Mario Boselli è intervenuto nella nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’ per parlare della presentazione dell'XI Rapporto annuale tra i due Paesi dal titolo “Cina 2020. Scenari e prospettive per le imprese”. L'evento, un webinar, sarà trasmesso online il 26 ottobre a partire dalle ore 16.00 su tutte le testate del Gruppo Morenews (quotidiani on line e pagine social): Sanremo News, Imperia News, Torino Oggi, TargatoCn, La voce di Alba, La voce di Asti, Info Vercelli 24, News Biella, News Novara, Valsesia notizie, Ossola News, La voce di Genova, Savona News.

“Il resto del mondo è in crisi – ha detto il Presidente Boselli – Invece la Cina, che per prima ha affrontato e risolto l’emergenza Covid, sta ottenendo risultati incredibili. Il suo Pil durante il lockdown aveva registrato un -6,8%, il secondo trimestre si era però poi chiuso con +3,2% ed il terzo con +4,9%. E’ una capacità di resilienza inimmaginabile. Chiuderà l’anno con +2% quindi con un valore positivo, unico Paese rispetto a tutto il resto del mondo che avrà segno meno. Il 2021 si presenta infatti per la Cina come un anno promettente, mentre l’Occidente ha segni ancora contradditori per i quali è difficile fare previsioni”.

Il Rapporto annuale, elaborato dal CeSIF, rappresenterà uno strumento fondamentale per comprendere gli attuali scenari, legati anche all’emergenza Covid-19, e i possibili sviluppi economici futuri di accesso al business in Cina.

Guarda l’intervista integrale: