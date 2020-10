Ligue 1: caccia al Lille, solo in testa alla classifica, domenica a Nizza

La Champions League esordisce con le squadre Francesi “ammaccate” che non riescono a brillare e che rimediano due sconfitte ed un solo pareggio.

Il Paris Saint Germain (girone H) perde in casa l’incontro con il Manchester, mentre i tedeschi del Leipzig hanno battuto i turchi del Besaksehir.

Il Rennes (girone E) ha pareggiato, sempre in casa, con i russi del Krasnodar, così come è finita in parità l’altra gara che opponeva Chelsea e Siviglia.

Il Marsiglia (girone C) è uscito sconfitto ad Atene dall’Olympiacos, mentre il Manchester City ha avuto ragione del Porto.

Oggi si giocano tutti gli incontri di Europa League. Il Nizza è di scena, in Germania, in casa del Bayern Leverkusen (nono in Bundesliga). Pure in trasferta l’esordio del Lille impegnato, nella Repubblica ceca, contro lo Sparta Prague.

A partire da domani si giocherà l’ ottava giornata di campionato.

La classifica vede solo in testa il Lille, seguito a 2 punti dalla coppia Paris Saint Germain e Rennes. Ancora due gradini più in basso un’altra coppia formata dal Nizza e dal Lens.

Il Monaco è ottavo a 6 punti dalla capolista in coppia con il Montpellier e preceduto di un punto dal Marsiglia. In coda, a 2 punti, la copia Digione e Reims preceduti dallo Strasburgo. Queste tre squadre sono già pesantemente distanziate dal Lorient, quartultimo in classifica.

L’ ottava giornata di campionato inizierà con Rennes – Angers. Sabato 24 ottobre scenderanno in campo due formazioni di primo piano: il Marsiglia andrà a far visita al ringalluzzito Lorient, reduce da una netta vittoria esterna, mentre il Paris Saint Germain non dovrebbe faticare più di tanto con il “fanalino” Digione.

Tutti gli altri incontri verranno disputati domenica 25 ottobre (con l’ora solare).

Il Nizza riceverà il Lille, un incontro di cartello tra le due formazioni appena impegnate nelle coppe europee, mentre il Monaco andrà a far visita al Lione. Per le due formazioni della Costa Azzurra di tratta di una giornata particolarmente impegnativa, con scontri diretti con formazioni che non fanno mistero di puntare a piazzamenti in grado di assicurare la partecipazione alle coppe europee.