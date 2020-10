Trent'anni di arte contemporanea: mostra al 109 - Pôle de culture contemporaines di Nizza (Video e Foto)

Dal 23 al 31 ottobre 2020, il Pôle de culture contemporaines invita a visitare la mostra "Les artistes stArt au 109 – Trente ans d’art contemporain".

"Toujours aussi fous après tant d’années", si potrebbe assumere il titolo di una canzone di Simon and Garfunkel per sottolineare la vitalità sempre prorompente del collettivo stArt.

Dopo 30 anni di azioni, mostre ed edizioni all'interno della comunità culturale di Nizza, a livello nazionale o internazionale, è lo stesso entusiasmo, la stessa passione, lo stesso slancio che caratterizza i vari progetti.

Lo dimostrano le varie mostre previste per quest'anno 2020, nelle gallerie Matarasso, Itinéraire et Depardieu, in istituzioni quali il Centro Internazionale di Arte Contemporanea di Carros, il Centro Culturale La Providence e la Biblioteca Raoul Mille.

Inoltre progetti più complessi come quello in partnership con l'associazione Artesio di Bruxelles che coinvolge artisti belgi e nizzardi o quello organizzata al 109 - Pôle de culture contemporaines, che vedrà riuniti una quarantina di artisti per celebrare i 30 anni di attivismo culturale.

Quello che emerge, quando si prende in esame l'elenco degli artisti di stArt, è la diversità estetica: pittori, scultori, fotografi, incisori, designer, ceramisti, architetti, tutti padroneggiano le tecniche che usano.

Questi i 43 artisti partecipanti :

Henri Baviera - John Bendall-Brunello - Tiziana Bendall-Brunello - Isabelle Boizard - Jocelyne Bosschot - Kim Boulukos - Gilbert Casula - Véronique Cham-Pollion - Jean-Louis Charpentier - Cathie Cotto - Alain De Fombelle - Pascale Dielonteman - Elizabeth Dup - Olivier Garcin - Michèle Gaudard - Pascal Geyre - Jacques Godard - Bernard Hejblum - Camille Hercher-Mohen - Hala Hilmi-Hodeib - Pierre Jehel - Roland Kraus - Rosemarie Krefeld - Régine Lauro - Nicolas Lavarenne - Louise Caroline - André Marze Martin Miguel - Daniel Mohen - Roland Moreau - Olga Parra - Gilbert Pedinielli - Richard Pellegrino - Isabelle Poilprez - Claudie Poinsard - Nicola Powys - Rico Roberto - Rachèle Riviere - Serenella Sossi - Bernard Taride - Jean-Paul Thiry.

La mostra è aperta fino al 31 ottobre 2020 dalle 13 alle 19 (tranne domenica, lunedì e martedì)

Le 109 – Pôle de cultures contemporaines si trova sulla Route de Turin 89 a Nizza