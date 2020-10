900 campanellini nel Principato di Monaco: tranquilli sono piante, non fanno rumore

La Nivéole de Nice (Acis nicaeensis) è una pianta erbacea caratterizzata da piccole dimensioni con fiori bianchi pendenti. Ama i terreni calcarei e si trova spesso in cavità nelle rocce o su prati rocciosi asciutti.

Questa specie, endemica limitata a Le Alpi Marittime, oggi sono considerate in pericolo di estinzione.

Nel Principato vi sono tre luoghi dove si preserva questa specie: il

Rocher (Glacis to the Major ramp), sul Tour de l'Eperon (sentiero dei pescatori) e nel scogliere della valle Sainte-Dévote.

Negli ultimi decenni è stato osservato un calo generale di Nivéole che è principalmente minacciata dall'urbanizzazione e dalle specie esotiche invasive.

Per preservare il suo patrimonio naturale, il governo del principe ha avviato un vasto piano per preservare e ripristinare i suoi habitat naturali, rafforzare le sue diffusioni, ecc.

Più di 900 piantine sono state piantate sul Glacis du Palace ed al Jardin Saint-Martin.