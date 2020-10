Tempesta Alex: sabato e domenica spettacolo dal vivo con 200 artisti a Nizza

Tre settimane dopo la catastrofica tempesta Alex che ha originato lutti e danni notevoli nel territorio della Métropole Nice Côte d'Azur, la città di Nizza si è attivata con numerosi artisti per organizzare un grande fine settimana di solidarietà nelle giornate di sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre al Théâtre de Verdure ed al Théâtre de la Cité.

Più di 200 artisti si esibiranno, dal vivo, sul palco per raccogliere fondi da mettere a disposizione di quanti sono stati colpiti dalla tempesta Alex.

L'evento musicale, presentato da Bertrand Chameroy e Julien Lepers, sarà diffuso in diretta e ritrasmesso sulle reti sociali .

Questo il programma

Théâtre de Verdure

Sabato 31 ottobre dalle 14 alle 20

Fifres et tambours de la Vésubie - Jean Félix Lalanne - CC Project - Jude Todd - Sébastien Machado - Marjorie Martinez - Miss America - Priscilla Betti - Stéphane Brunello - Miss Dey & The Residents - Kitchies - Medi - Alexandra Miller - David Zinc - Cordes Latines - Luc Ramirez - Carlos Lopes - Vercors - Balatman from No Jazz.



Domenica 1° novembre dalle 11 alle 18

Richard Galliano - Nice Jazz Orchestra dirigé par Pierre Bertrand - Classico Flamenco Jazz - Frederic Viale - Philippe Villa - François Arnaud - Recréation - Eric Sempé - Jean Luc Danna - Jean Marc Jafet - Sophie Desvergnes - Véronique Albouy - Laurent Rossi - Pierre Marcus Quartet - Manu Carré - Olivier Laurent - Jules Grison - Anne Carrere & Guy Giuliano - Romain Dos Santos - Rebecca (Gagnante The Voice Kids) - Linh - Baby J - Fabrice Soler

Théâtre de la Cité

Sabato 31 ottobre dalle 18:30 alle 20:00

Laurent Barat - Richard Cairaschi - Stéphanie Paréja - Florent Latreille