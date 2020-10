Ligue 1: il Paris Saint Germain agguanta la testa della classifica. Il Covid ferma il Lens, undici atleti contagiati

La notizia giunge di prima mattina ed è di quelle grosse: undici calciatori del Lens e due componenti lo staff sono risultati positivi al tampone: salta così un’altra gara, quella con il Nantes.

Intanto giunge a termine la lunga riconcorsa del Paris Saint Germain che, approfittando del pareggio del Losc Lille a Nizza, lo raggiunge in vetta alla classifica.

L’ ottava giornata di campionato è stata caratterizzata non solo dal Covid, ma anche dal fattore campo “saltato” in molte gare e dalla doppietta che l’ex juventino e nazionale italiano Moise Kean ha realizzato al Digione, al pari di Mbappe: continua così sicura la marcia del Paris Saint Germain che ora scopre di possedere un goleador in più nelle proprie fila.

Lo scontro tra squadre di vertice che opponeva, all’Allianz Riviera il Nizza al Lille è terminato con un pareggio, ma i rossoneri, a pochi minuti dalla fine dell’incontro, hanno sfiorato la vittoria.

Forte regressione per il Monaco che é stato pesantemente sconfitto a Lione: oltre al risultato é stato soprattutto il comparto difensivo a non convincere. La squadra é ora dodicesima in classifica, la prossima gara interna con il Bordeaux diventa ora strategica per il prosieguo del torneo.

Brutto passo falso casalingo per il Rennes che “paga” l’impegno in coppa perde contro l’Angers, squadra che fino ad ora aveva fatto vedere ben poco di positivo e saluta il secondo posto in classifica.

Anche il Marsiglia riprende fiato e conquista i tre punti in casa del Lorient: per l’Olimpique si tratta di un risultato che consolida ancora di più la classifica.

Vittorie esterne per lo Strasburgo a Brest e per il Reims a Montpellier, un risultato questo davvero sorprendente.

Ad onorare il fattore campo è stato onorato dal Bordeaux che ha avuto ragione del Nimes e dal Metz che ha superato il Saint Etienne.



In settimana tornano le Coppe Europee con il secondo turno.

Champions League

Nel girone C il Marsiglia riceverà martedì 27 ottobre il Manchester City, mentre l’altro incontro vedrà opposti Porto e Olympiacos.

Classifica

Manchester City FC 3

Olympiacos FC 3

Olympique de Marseille 0

FC Porto 0

Nel girone H, mercoledì 28 ottobre, il Besaksehir riceverà ad Istanbul il Paris Saint Germain, mentre l’altro incontro sarà tra il Manchester United e il Leipzig.

Classifica

RB Leipzig 3

Manchester United FC 3

Paris Saint-Germain 0

İstanbul Başakşehir 0



Infine nel girone E il Siviglia riceverà il Rennes mentre se la vedranno Krasnodar e Chelsea.

Classifica

FC Krasnodar 1

Stade Rennais FC 1

Sevilla FC 1

Chelsea FC 1

Europa League

Nel girone C il Nizza riceverà, giovedì 29 ottobre, gli israeliani dell’Apoel Beer Sheva, mentre lo Slavia Praga se la vedrà col Bayern Leverkusen

Classifica

Bayer 04 Leverkusen 3

Hapoel Beer-Sheva FC 3

SK Slavia Praha 0

OGC Nice 0



Nel girone H il Lille ospiterà il Celtic, mentre il Milan se la vedrà con lo Sparta di Praga.

Classifica

LOSC Lille 3

AC Milan 3

Celtic FC 0

AC Sparta Praha 0



La nona giornata di campionato sarà chiamata a dire molte cose sul prosieguo di un torneo che, in ogni caso, il rischio che comporta, in qualunque momento, la decimazione delle squadre a causa del Covid rende assolutamente imperscrutabile.

Si inizierà venerdì 30 ottobre con Marsiglia – Lens, gara che i padroni di casa, reduci dall’impegno infrasettimanale di Champions, dovranno assolutamente vincere per continuare nella marcia di avvicinamento alle posizione di vertice della classifica. L’aver agguantato il Rennes è un buon indizio, ma occorre proseguire e la vittoria ottenuta a Lorient depone al meglio. La gara, in ogni caso, é a rischio dopo i tanti casi positivi che sono stati rilevati a Lens.

Sabato 31 ottobre saranno di scena le altre due compagini che hanno disputato gli incontri di Champions.

Il Rennes ospiterà il Brest e dovrà tornare alla vittoria dopo il passo falso interno con l’Angers, mentre il Nantes riceverà il Paris Saint Germain.