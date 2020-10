Covid 19, si aggrava la situazione nelle case di riposo. Cinquanta casi a Gorbio

Si fa difficile la situazione nelle case di riposo dei Dipartimenti delle Alpi Marittime e del Var: tre Ehpad, una delle quali a Gorbio, nell’entroterra di Menton, poco distante da Ventimiglia, ha denunciato una cinquantina di casi con almeno sette dipendenti anch’essi colpiti dal Covid 19.

Lo stesso, nelle ultime ore, è accaduto in altre due case di riposo poste del confinante Dipartimento del Var: 50 casi a Draguignan e 80 a Salernes.



Sono numeri importanti: la responsabile della casa di riposo di Gorbio, Nathalie Ronzière, direttrice dell’Ehpad Gastaldy non si è nascosta la difficoltà, non solo per l’elevato numero di anziani colpiti, ma anche per l’oggettiva difficoltà a reperire personale in sostituzione di quello che si è ammalato.



Del resto sono i numeri ufficiali comunicati dal Ministero della Salute francese che indicano una situazione impressionante e difficile che va a colpire anziani e persone rese fragili dalle malattie.

A ieri i focolai nelle case di riposo in tutta la Francia sono 548, mentre alla data del 22 ottobre (ultimo bollettino settimanale disponibile) le persone decedute sono 15.121 delle quali 4.122 in ospedale e 10.919 all’interno delle strutture.

Nell’ultima settimana monitorata (la settimana 42 del 2020) le persone anziane contagiate nelle strutture di accoglienza sono state 6.290, mentre nella settimana precedente erano state 3.635, se non è il doppio, poco ci manca.