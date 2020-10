Formula 1, al monegasco Leclerc il compito di far rinascere la Ferrari

La Ferrari sembrerebbe aver individuato la strada giusta dopo i progressi fatti vedere al Gran Premio dell’Eifel sul circuito del Nürburgring. Grazie ad alcuni aggiornamenti apportati sulla SF1000, la Scuderia di Maranello adesso può guardare al prossimo futuro con moderato ottimismo. Sinora, la stagione del cavallino rampante è stata, senza tanti giri di parole, letteralmente disastrosa, probabilmente la peggiore degli ultimi anni.

Pochi i sorrisi, molte le delusioni. Cinque ritiri nei primi nove gran premi hanno, nei fatti, accertato i ritardi dal punto di vista tecnico della Rossa di Maranello rispetto alle dirette avversarie. Quanto visto però sull’asfalto di Soči e del Nürburgring dal punto di vista della tenuta della vettura, lasciano intravedere spiragli di bel tempo all’orizzonte, soprattutto se si considerano gli enormi passi avanti da uno dei due alfieri della Rossa, Charles Leclerc (che in Germania ha conquistato la quarta piazza della pole position , terminando la corsa al settimo posto).

Al suo secondo anno con la scuderia di Maranello, il 23enne Leclerc ha dovuto fare di necessità virtù, caricandosi sulle spalle il peso di una débâcle annunciata, le cui avvisaglie si erano già palesate sin dai primissimi test della pre-season. Come noto, in casa Ferrari non sono mancate le delusioni quest’anno, mentre i due piloti della Rossa hanno dovuto giocoforza arrendersi di fronte alla evidente inadeguatezza della monoposto del cavallino rampante. Intorno al giovane del Principato di Monaco, dal 2019 in Ferrari, nelle ultime settimane è addirittura cominciata a circolare la voce secondo cui lo stesso avrebbe espresso il desiderio di interrompere anzitempo il suo rapporto con la scuderia tricolore, vista l’attuale situazione nel mondiale e le prospettive tutt’altro che rosee all’orizzonte. Leclerc non è affatto soddisfatto della resa tecnica della sua monoposto. La sua vettura quest’anno non è mai partita con il favore del pronostico, così come si evince dalle analisi settimanali dei migliori operatori sportivi specializzati in F1 come Betway , e la prospettiva di chiudere la stagione senza successi potrebbe costringere il monegasco ad allontanarsi dalla Ferrari.

La stagione della Rossa è cominciata con la discutibile decisione da parte del management di Maranello di annunciare il divorzio dal pilota Sebastian Vettel. Il tedesco, in Ferrari sin dal 2015, si è rivelato essere un vero flop. Dopo aver vinto quattro mondiali, Vettel aveva dichiarato di voler riportare il titolo iridato proprio lì dove il suo idolo dell’infanzia, Michael Schumacher, aveva fatto la storia nel decennio precedente, vincendo con la Ferrari ben cinque titoli consecutivi dalla stagione 2000 fino a quella del 2004. Ma il connazionale di Schumi è stato capace soltanto di raggiungere due volte il secondo posto (nel 2017 e nel 2018), mai dando l’impressione di poter correre alla pari contro Lewis Hamilton, il vero dominatore del post- Schumacher.

Ad inizio anno è arrivato (anche tra lo stupore generale) il benservito a Vettel che nella prossima stagione verrà rimpiazzato dal figlio d’arte Carlos Sainz Jr. (mentre il pilota tedesco prenderà il posto di Sergio Perez all’Aston Martin). Il resto, è storia nota: tanti ritiri (compreso quello del Gran Premio d’Italia), un solo piazzamento degno di nota (il sesto posto in Ungheria). Questo è stato, senza dubbio, l’anno più difficile di Vettel con il cavallino rampante da quando è entrato a far parte della squadra nel 2015. Ciò nonostante, di recente, il pilota tedesco ha sottolineato in conferenza stampa di voler chiudere il suo rapporto con la Ferrari “con dignità”, ringraziando sin da subiti i tecnici della scuderia e i tifosi che lo hanno sempre sostenuto. La stagione 2020 potrebbe essere la prima senza vittorie per Vettel dal 2016 e, dovesse non centrare le prime tre posizioni nelle restanti gare dell’anno, la prima senza un singolo piazzamento sul podio dal suo debutto nel circus nel 2007 con BMW-Sauber.

Dal canto suo, Charles Leclerc ha ottenuto due podi quest’anno, tuttavia riscontrando le stesse problematiche denunciate da Vettel per quanto riguarda l’aspetto tecnico della SF1000. Il giovane monegasco ha fatto meglio però nelle qualifiche rispetto al compagno di squadra (più veloce in nove dei primi undici Gran Premi), segnale evidente della piena maturità ormai raggiunta dall’ex allievo della Ferrari Driver Academy.