Récifs è la mostra di Michel Aubéry al Musée Océanographique di Monaco

Nell'ambito del suo programma d'azione per sensibilizzare e sostenere la protezione delle barriere coralline, il Museo Oceanografico espone per la terza volta l'artista monegasco Michel Aubéry. E in questo anno 2020 dedicato al corallo, Michel Aubéry si è ispirato alle barriere coralline e agli animali che vi abitano. La produzione delle nuove opere è in corso dall'inizio del 2020.

“La mia ispirazione mi viene naturale. È un po 'il regno del subconscio. A volte di notte sogno e mi dà idee. Molto spesso i quadri che realizzo sono già presenti e chiari nella mia testa. È spontaneo. Non ho bisogno di guardare altre opere per esprimermi. »Confida Michel Aubéry.

Quasi quaranta opere sono esposte nella sala conferenze del Museo Oceanografico, di cui venti per la prima volta. Tutti sono dedicati al mondo marino, materia preferita dell'artista. Su richiesta del Museo, ha accettato di concentrarsi sul mondo della barriera corallina per creare nuove opere dai colori scintillanti.



Maggiori info su www.oceano.org v.schilling@oceano.org