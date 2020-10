Benza ha rinnovato tutta l'area tecnica e lo staff vi aspetta per presentarvi le novità

Benza, azienda di riferimento nella provincia di Imperia nella distribuzione di prodotti per l'irrigazione, il giardinaggio, il bricolage, l'agricoltura e l'arredamento da esterno, le piscine ma anche materiali per la sicurezza sul lavoro, ha rinnovato tutta l'area tecnica destinata a imprese, artigiani e giardinieri. Lo showroom ha una struttura rinnovata nel concept e nel layout espositivo per facilitare la scelta e rendere più gradevole al cliente l’acquisto. In particolare l'esposizione pone l'accento su prodotti professionali dedicati al settore garden, ma anche agli articoli di produzione propria come tappeti erbosi sintetici e naturali, concimi sia solidi che liquidi e terriccio.

I tanti anni di esperienza hanno permesso allo staff di Benza di imparare a conoscere a fondo questo settore merceologico e di mettere a disposizione della clientela una vasta gamma di prodotti professionali per il giardinaggio, tra cui, l'attrezzatura da taglio ECHO e GARDENA che annovera decespugliatori, tagliasiepi, motoseghe e soffiatori. Ma non è tutto! Il percorso all’interno dell'area tecnica vi porterà alla scoperta anche di prodotti dedicati all'antinfortunistica e dispositivi di protezione individuale a marchio U-Power, studiati per ogni tipo di professione. Inoltre, dal 20 ottobre 2020 al 20 marzo 2021 potrete beneficiare di una promozione sulle casette in legno prefabbricate per ricovero attrezzi.

Questo nuovo progetto rappresenta un valore aggiunto che rispecchia in pieno la filosofia e l’orientamento dell’azienda alla soddisfazione del cliente: ampio assortimento e forte competitività dei prezzi per garantire un servizio di alta qualità e dare le risposte più soddisfacenti nel settore del giardinaggio e non solo.

Per ogni ulteriore informazione chiamate al 0184 575246 o visitate www.benzasrl.it