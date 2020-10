Il Governo di Monaco sostiene la 5^ edizione di Moi (s) sans Tabac, il mese senza Tabacco

Per il quinto anno consecutivo il Principato di Monaco sostiene la campagna Moi (s) sans Tabac. Questa è una sfida collettiva della prevenzione locale che consiste nell'incoraggiare e sostenere tutti i fumatori di smettere di fumare.

Si basa sullo spirito di squadra e sul sostegno dei non fumatori che incoraggiano i fumatori a smettere.

Tutti i fumatori sono invitati a smettere di fumare domenica 1 novembre per un mese. Perché, oltre i 28 giorni, gli spiacevoli segni di astinenza si riducono notevolmente, moltiplicando per 5 le possibilità di riuscita. Tale dispositivo richiede una significativa mobilitazione di tutti gli operatori sanitari, medici, farmacisti, odontoiatri, ostetriche, massaggiatori-fisioterapisti, infermieri, osteopati, psicologi ... In vista dell'attuale contesto sanitario, azioni per sensibilizzare la distanza sarà privilegiata.

Il Governo del Principato invita quindi i fumatori a partecipare all'evento registrandosi a Moi (s) sans Tabac, tramite il sito del servizio Tabac / Info, o chiamando il 3989 (gratuito da Monaco e Francia), o con l'applicazione su uno smartphone https://www.tabac-info-service.fr/ieme-fais-accompagner/je-telecharge-I-appli