Covid 19: “si rischia il supplizio cinese”

Ormai il termine “drammatico” si spreca e ogni giorno ha la sua sofferenza in più: crescono morti e ricoverati nella Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur, crescono i morti e i ricoverati nel Dipartimento delle Alpi Marittime: le misure di confinamento adottate aiutano, ma a volte paiono ancora insufficienti per sconfiggere la seconda ondata del virus che sembra peggiore della prima.

Sono i numeri a testimoniarlo: in primavera il picco dei decessi nel PACA, raggiunto nella settimana dal 20 al 27 aprile era stato di 158 persone, la scorsa settimana sono morte 260 persone .



Il tasso d’incidenza per 100 mila abitanti, la scorsa settimana, ha toccato nella Regione la cifra di 315, nelle Alpi Marittime 461 e nel Var 461.



Dall’inizio dell’epidemia in regione sono morte in ospedale 1.770 persone (278 nel Dipartimento delle Alpi Marittime). Per quanto riguarda le case di riposo e le residenze assistite sono decedute 510 persone di cui 91 nelle Alpi Marittime.

Il tasso di positività è del 20,1% in Regione e del 16,4% nelle Alpi Marittime.



Ultimo preoccupante dato: la percentuale di occupazione di letti in rianimazione nella Regione è del 90%: la città di Nizza ieri contava 259 persone ospedalizzate di cui 59 in intensiva con 49 focolai attivi.



Numeri impressionanti che hanno indotto Christian Estrosi ad esprimere i dubbi sull’efficacia di un confinamento morbido: troppa gente ancora in giro, troppi gruppi di persone che si divertono a giocare a rimpiattino con le pattuglie delle forze dell’ordine .



In certe ore sembra di vivere in una giornata normale, con troppe persone in giro, buona parte munite di autocertificazione cartacea, mentre pochi preferiscono utilizzare quella informatica che svelerebbe gli abusi.



Se si va avanti così si rischia di attivare una sorta di “supplizio cinese” si è sfogato Christian Estrosi, in una chiacchierata con Nice Matin, con continue modifiche alle misure di contenimento, senza giungere ad una soluzione definitiva, con il Natale che si avvicina.