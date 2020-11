Ligue 1: a Nizza è tempo di derby, arriva il Monaco

Si giocano stasera due partite di Europa League che vedono impegnate altrettante squadre francesi: Slavia Praga – Nizza e Milan – Lille.

In Champions martedì sera il Marsiglia ha alzato bandiera bianca a Porto e rimane, dopo tre turni, con zero punti in classifica. Ieri sera sorte non migliore è toccata al Rennes pesantemente battuto dal Chelsea ed al Paris Saint Germain sconfitto dal Leipzig.

Dopo 9 giornate, in testa alla classifica è rimasto il solo Paris Saint Germain, il torneo riprende il suo tran tran: i parigini dopo un inizio torneo non facile hanno ultimato la loro scalata alla classifica e lo hanno fatto a suon di reti, 23 quelle all’attivo e solo 3 subite. Su come finirà il torneo (sempre che finisca…) non vi sono molti dubbi.

Alle spalle si trovano, sgranati di un punto, Lille, Rennes e Nizza: i rossoneri della Costa Azzurra (che hanno perso per tutta la stagione il forte difensore e capitano Dante) non fanno mistero di puntare ad un piazzamento che consenta di partecipare ad una delle coppe europee.

Il Monaco, ancora con dei meccanismi da registrare al meglio, è ottavo con 14 punti in compagnia del Montpellier e preceduto dal Marsiglia.

In coda sempre più solo il Digione (3 punti), preceduto da Strasburgo e Nimes.

La classifica cannonieri, dopo 9 gare, vede in testa Mbappe del Paris Saint Germain con 7 reti, lo seguono con 6 reti Niane del Metz, Ben Yedder del Monaco e Dia del Reims.

Fatti gli scongiuri e fatto salvo tutto quello che potrebbe succedere, la decima giornata di campionato si svilupperà a partire da domani, venerdì 6 novembre , col prologo tra Strasburgo e Marsiglia.

Sabato 7 ottobre è in programma uno scontro tra “grandi”, due formazioni impegnate quest’anno in Champions: al Parco dei Principi per affrontare il Paris Saint Germain scenderà in campo il Rennes. Nell’altra gara si opporranno Bordeaux e Montpellier.