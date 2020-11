Sanificate con ozono: una misura efficace ed ecocompatibile per gli ambienti sanitari, commerciali e privati

L’elevata contagiosità del Covid-19 ha alterato in maniera profonda le nostre vite, ed ora, in testa alle nostre priorità c'è l'esigenza di vivere in ambienti sanificati, privi di germi e batteri. Il Gruppo Coapi specializzato in servizi di pulizia civile e industriale, nel caso di sanificazioni legate al Covid usa un protocollo specifico che prevede l’uso di ozono nelle operazioni di sanificazione di locali sanitari, commerciali, scuole e abitazioni private.

L’ozono è un gas che grazie al suo elevato potere ossidante, fino a 10 volte più potente del cloro, è in grado di disgregare o inattivare ogni tipo di batterio, virus o germe nel giro di pochi minuti. Il procedimento è completamente sicuro e permette di generare la quantità di ozono necessaria a sanificare gli ambienti mediante una macchina a micro induzione elettrica per la saturazione dell'ambiente e l'azzeramento della carica batterica e virale.

L'ozono ha funzione virucida e battericida così come evidenziato nella circolare del Ministero della Sanità (protocollo n.24482 del 31 luglio 1996) presidio naturale per la completa sterilizzazione degli ambienti contaminati da batteri, virus, spore, ecc.

Per ogni eventuale consulenza sul tema della sanificazione in generale e sui trattamenti a ozono in particolare potete contattare il Gruppo Coapi al numero 0184 666987 o visitare il sito: www.coapi.it/.