Sempre più inquilini non pagano l’affitto: che fare?

E’ uno degli effetti della crisi economica scatenata dalla pandemia di Covid 19: a Nizza e nel Dipartimento delle Alpi Marittime il numero di richieste di espulsione degli affittuari, per ragioni di mancato pagamento della pigione , nei primi sette mesi dell’anno si avvicina di molto a quello registrato in il 2019.

Già il Sud Est francese presentava dati “peggiori” rispetto alla media nazionale: 14,6 espulsioni decretate dai tribunali ogni 1000 alloggi dati in affitto, contro 9,6 registrate in tutta la Francia.

Ora la situazione si sta degradando e sono sempre di più i proprietari che devono ricorrere ad un avvocato (con spese notevoli) per innescare un procedimento di espulsione dei propri inquilini non in grado di pagare l’affitto.

Anche i tempi si allungano a dismisura: rinvii delle procedure giudiziarie dovuti al Covid 19, rallentamenti nelle notifiche, il periodo invernale durante il quale è vietato dar corso ad interventi stanno mettendo in difficoltà molti proprietari di alloggi che confidavano, per “aggiustare” la pensione, su un introito aggiuntivo.

Nel 2018 furono 3.034 le decisioni di espulsione pronunciate da un tribunale del Dipartimento delle Alpi Marittime, numero destinato velocemente a crescere, ma con tempi sempre più lunghi.