A Tende gli aiuti alimentari arrivano in treno con la Cuneo - Nizza (Video e Foto)

A Tende, il villaggio dell’alta valle Roya isolato dall’inizio di ottobre quando la tempesta Alex ha portato via strade, ponti e i tornati del colle che consentiva di raggiungere la vicinissima Italia, la solidarietà arriva col treno.

Manca ancora l’acqua potabile corrente , le tubature che captavano l’acqua a Vievola sono distrutte e mancano le strade e i ponti per poterne posare di nuove, così sono gli elicotteri dalla Francia a scaricare le buste con l’acqua potabile.

Funziona il treno, che collega Cuneo con Tende e si ferma lì, pochi chilometri di stop e la linea riprende il suo corso in direzione di Nizza.

Gli aiuti giungono dall’Italia, veicolati dalla solidarietà e dall’amicizia che da sempre ha legato i due versanti, quello italiano che da Limone Piemonte lungo il Vermenagna scende su Cuneo e quello francese che da Vievola, La Brigue e Tende, lungo il corso di quel gioiello che è il fiume Roya, tra i più puliti d’Europa, raggiunge Ventimiglia o attraverso Sospel, Nizza e Menton.

Facebook ha fatto da collettore e così il primo treno con gli aiuti alimentari è partito dall’Italia alla volta di Tende.

Sulla propria pagina Facebook Bruna Marro ha postato questa comunicazione: “Buongiorno amici miei, sono felice di segnalarvi che grazie alla raccolta fondi privata del nostro gruppo FB Valle Roya Explorer, gestito da me in Italia, Cuneo, siamo riusciti a spedire oggi il primo dei carichi di cibo fresco per tutto il Comune di Tende.

È stato un piacere per noi potervi aiutare un po' in questo momento difficile. Spero apprezzerete il nostro gesto. Tutti i prodotti sono stati forniti da L'angolo di Anna e Claudia di Limone, che conoscete bene.

In questo modo abbiamo potuto aiutare sia Limone che Tenda. Vi saranno più consegne nei prossimi giorni”.