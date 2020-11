Dalla danza alla ginnastica muscolare: la città di Nizza “riempie” le ore di confinamento

Che fare a casa durante il confinamento?

Una delle risposte a questa domanda giunge dal servizio Senior della città di niza che cura una serie di video che aiutano a trascorrere il tempo dedicandosi anche ad atti vità utili per la salute e per mantenersi in forma.

Tutto a prova di clic .

Ecco le proposte della settimana



Meditazione

Seduta di meditazione a cura del professor Pascal





Danza

Dimostrazione di danza country molto dinamica a cura di Michel e Geneviève



Sport

Ginnastica

Corso di ginnastica di risveglio muscolare a cura di AlexisCorso di ginnastica per il coordinamento dell’equilibrio a cura di Jimmy