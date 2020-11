Nizza ha reso omaggio alle vittime dell’attentato di Notre Dame (Video e Foto)

C’era il sole, questa mattina, sulla Collina del Castello di Nizza, l’intera Baia degli Angeli si stagliava davanti agli occhi dei presenti, ma pochi si sono resi conto del panorama che si apriva davanti ai loro occhi.

Tutti gli sguardi erano volti a tre grandi fotografie, ai ritratti di due donne ed un uomo che, nove giorni fa, se ne sono andati mentre si stavano raccogliendo in preghiera, sono usciti da questo mondo sotto i colpi di coltello di un terrorista giunto in città solo poche ore prima.

C’era il Primo Ministro Jean Castex, il Presidente del Senato, la Vice Presidente dell’Assemblea Nazionale, deputati, amministratori, il Presidente della Regione, il Sindaco di Nizza: l’atmosfera dei tempi peggiori, di quelli nei quali si commemora chi è stato ucciso senza nemmeno un perché.

Ma anche il momento della dignità, della rivendicazione dei valori di laicità e di libertà, delle parole chiare, della riaffermazione che non vi sarà alcun cedimento nella lotta senza quartiere al terrorismo.

Ormai questo luogo, sulla collina che si staglia sopra Rauba Capeu all’inizio del Quai de Etss Etats Unis, è abituato a cerimonie simili: tanti i morti per mano terrorista, la Francia è colpita spesso e Nizza, città martire con le 86 vittime della Promenade ed ora le 3 di Notre Dame, ricorda, s’indigna, ma non si abbatte.

Una cerimonia che ha, in più momenti, fatto accapponare la pelle, ha commosso, ha trasportato: un saluto, sentito, intenso, non banale da parte di uno Stato e di una Città a tre innocenti che volevano solo pregare, in una chiesa, una mattina e non immaginavano che quel segno della Croce fatto all’ingresso in Chiesa sarebbe stato l’ultimo, poi il loro sangue avrebbe macchiato il pavimento della Basilica e fatto ripiombare un’intera comunità nel dramma.