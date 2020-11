Vendita di coltelli e di armi, l’effetto “dopo attentato” si fa sentire

Il dopo attentato di Notre Dame sta provocando effetti molti simili a quelli già osservati a Nizza dopo il 14 luglio 2016.

Sia pure chiedendo di assicurare l’anonimato, i commercianti di armi confermano una crescita nel loro volume di affari, sia pure tenendo conto del Covid e delle norme sugli spostamenti.

Vengono acquistati coltelli, la loro vendita è libera per gli adulti e non richiede particolari procedure di segnalazione alla polizia e pistolet d’alarme.

Sono pistole del tutto simili alle originali che possono al massimo provocare qualche bruciatura o piccole ferite, ma non uccidere e che sono in vendita, senza particolari formalità, agli adulti.

E’ autorizzata la loro detenzione in casa e il trasporto da un luogo all’altro, ma con una modalità che non consenta un immediato utilizzo, mentre è vietato tenerle in tasca durante una passeggiata.



Se dopo il 14 luglio si era notata una crescita di iscrizioni alle società di tiro, ora il Covid rende difficoltosa questa pratica. In ogni caso della recrudescenza nella vendita di coltelli e di pistolets d’alarme è allarmata la polizia che sta tenendo monitorata la situazione.

Soprattutto per il fatto che gli attentati si ripercuotono soprattutto su soggetti deboli, emotivi o facilmente strumentalizzabili e questo potrebbe aggiungere dei problemi ad una situazione che non è assolutamente facile e o semplice.



E’ intervenuta anche la magistratura, con una condanna “esemplare” e per direttissima nei confronti di una persona che, poche ore dopo l’attentato, su un tram di Nizza, tanto per divertirsi, si è messa ad urlare “Allah Akbar”, per fortuna provocando solo un po’ di paura, senza peraltro che sul mezzo pubblico si generassero ferimenti tra i passeggeri colti dal panico.



Anche nelle strade di alcuni quartieri gruppi di giovani sono stati sorpresi, sempre urlando “Allah Akbar” a cercare di creare un po’ di paura.

Come avvenuto per quanti si sono lasciati andare ad affermazioni violente o favorevoli al terrorismo sulle reto sociali, il deferimento alla magistratura scatta immediatamente.



Anche questo è un segno di tempi difficili e di una situazione comportamentale che, soprattutto nelle generazioni più giovani, si sta deteriorando.