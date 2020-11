Torna a Monaco la giornata dei 'Nasi Rossi' con Les enfants de Frankie: confermato il 6 dicembre

Con l'alto patronato di S.A.S. il Principe Alberto II, torna il 6 dicembre, la Journée Monégasque des Nez Rouges la giornata dei nasi rossi giunta quest'anno alla sua 9^ edizione: un nuovo momento benefico a sostegno dei bambini malati e sfavoriti a Monaco e in tutta la regione PACA.

Il 6 dicembre non è scelto a caso: in questa data cade la festa di Saint Nicolas, Santo Patrono dei bambini. Durante la giornata si terrà una raccolta fondi e il consueto evento del 'Natale di Frankie' nello chapiteau di Fontvieille. Per contribuire alla raccolta fondi sarà possibile acquistare un 'naso rosso' (come quello dei clown) al simbolico przzo di 2 euro : i nasi rossi a Montecarlo vengono, il pù delle volte, affissi alle antenne radio delle automobili.

Dove e quando acquistarlo? a Monaco: negli uffici postali, nelle farmacie e nei tabacchini/edicole sino al 6 dicembre.Oppure contattando Les enfants de Frankie

Tél : +377 93 300 800 Fax : +377 93 300 801

http://www.frankiemonaco.org