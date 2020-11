Ligue 1: il Monaco si aggiudica il derby della Costa Azzurra, il Paris Saint Germain in fuga

Il Monaco non fa solo suo il derby della Costa Azzurra battendo all’Allianz Riviera un disattento Nizza, ma agguanta pure i rossoneri in classifica generale.

Una vittoria chiara, legittimata da un ottimo primo tempo e soprattutto da una prova maiuscola del portiere del Nizza, Benitez, che ha salvato i padroni di casa da una disfatta che avrebbe potuto avere dimensioni ben peggiori.

Prima della sosta, il Paris Saint Germain va in fuga infliggendo 3 reti al Rennes (altra squadra di Champions) grazie al nazionale italiano Kean ed a Di Maria. Il torneo francese, anche nell’anno orribile del Covid, non cambia i propri paradigmi. A rafforzare la posizione in classifica della squadra della capitale anche la sconfitta subita dal Lille a Brest.

Del resto i valori in campo e la panchina del Paris Saint Germain sono tali da assicurare alla squadra ricambi all’altezza di ogni situazione, almeno nel torneo nazionale, perché in campo europeo, di fronte ad altre compagini di notevole spessore, il gap quasi si annulla, come si desume dal terzo posto dei parigini nel girone H di Champions.

La decima giornata di campionato registra anche due vittorie importanti per la classifica, anche in previsione europea: il Marsiglia impone l’ennesima sconfitta allo Strasburgo e il Montpellier va a vincere a Bordeaux, per le due squadre della sponda mediterranea due vittorie importanti per la classifica e il morale.

Una brutta quanto pesante sconfitta interna fa precipitare il Nimes, battuto dall’Angers, al terzultimo posto e pone serissimi problemi di tenuta per la squadra. In coda perde pure lo Strasburgo, mentre il Digione, sempre ultimo, raggranella un punticino insperato a Metz.

Dopo due settimane di stop torna a giocare il Lens che pareggia, in modo rocambolesco 4-4, con il Reims. Importante vittoria esterna per il Nantes in casa del Lorient, con le due squadre ora appaiate a 8 punti, in compagnia del Reims, appena sopra la zona retrocessione.

Il Lione, nella gara serale, ha fatto suo il derby col Saint Etienne ed é quinto in classifica a pari punti con Monaco, Montpellier e Nizza.

Lo scorso giovedì si è disputato la terza giornata dei gironi di Europa League . Nel girone C il Nizza è stato sconfitto a Praga ed è ora terzo con 3 punti. Nel girone I, il Lille, vittorioso nettamente in casa del Milan, conduce la classifica con un punto di vantaggio sui milanesi.

Il primo turno del girone di ritorno di Europa League si giocherà giovedì 26 novembre.

Il campionato osserverà ora una settimana di stop per dare spazio alle squadre nazionali e, nel nostro continente, al torneo di Uefa Nations League con le ultime due gare dei vari gironi.

Il girone 3 vede, al momento, due squadre appaiate: il Portogallo e la Francia con 10 punti (ma con i primi in vantaggio per la differenza reti), mentre la Croazia è terza con 3 punti e la Svezia ultima ancora a zero punti.

Sabato 14 novembre si disputerà proprio l’incontro di cartello tra Portogallo e Francia, una sfida per il primo posto davvero interessante ed anche decisivo. Svezia – Croazia sarà l’altro incontro.