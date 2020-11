ONU: il Principato di Monaco ribadisce il suo impegno per la tutela dei diritti umanitari

In occasione dei lavori del Sesto Comitato dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite incaricato delle questioni legali il Principato di Monaco al punto

dell'agenda dedicata allo "stato" dei Protocolli aggiuntivi alla protezione delle vittime dei conflitti armati ha ribadito il suo impegno per la promozione del diritto internazionale umanitario, in particolare la protezione delle popolazioni civili e la lotta all'impunità.

Nel contesto della pandemia COVID-19, il Principato sostiene pienamente

l'appello del Segretario Generale dell'ONU a favore di un cessate il fuoco globale, ilmultilateralismo, solidarietà e altri inviti all'azione per una risposta globale, anche umanitario.

È stato anche ricordato che la mobilitazione di Monaco in materia umanitaria è

si sviluppata in particolare attraverso azioni di cooperazione governativa, partnership strette con il C.I.C.R. e l'International Institute of Law

aiuti umanitari da Sanremo e da numerosi fondi e agenzie delle Nazioni Unite oltre che tramite azioni della Croce Rossa monegasca.