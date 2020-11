Un video propone lettere e canti dal fronte della Prima Guerra Mondiale (Video e Foto)

Oggi ricorrere il 102° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, l’armistizio venne infatti firmato l’11 novembre 1918.

In coincidenza con questa ricorrenza, l’associazione nizzarda Le Potager de la Fantaisie ha preparato un video " Lettere e canti dal fronte " che proponiamo interamente.

L'idea ispiratrice nate dal fatto che a Nice -Saint-Isidore vi è l'unico Monumento ai Caduti città di Nizza dove sono iscritti i morti francesi e italiani.

Per questo nel video "Lettres et Chants du Front" sono proposti testi, lettere e canzoni in francese e italiano per ricordare la fratellanza tra le due Nazioni.

A presentare il video la nostra collaboratrice Patrizia Gallo che è anche presidentessa dell’associazione.





Toccante cerimonia questa mattina, della quale proponiamo le fotografie scattate da Robert Benassaya al Monument aux Morts di Nice Saint Isidore alla presenza del Presidente del Quartiere Maurice Tornesi e di molti esponenti cittadini.