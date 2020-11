Il delizioso panettone del Louis XV - Alain Ducasse è già in vendita

Sono disponibili diversi formati: 500 grammi (circa 6 porzioni), 1 chilogrammo e persino 2 chilogrammi, per soddisfare tutte le voglie, dalle più sobrie alle più golose…

Sandro Micheli e la sua brigata si mantengono fedeli alla ricetta tradizionale italiana. La guarnitura, a base di cioccolato al latte, cioccolato fondente e bastoncini di bucce d'arancia sublima i sapori originali di nocciole e vaniglia. Segue un sapiente impasto e molto savoir-faire, a cui si deve il prodotto finale particolarmente soffice…

Un panettone che si può degustare a qualsiasi ora: durante una prima colazione tra innamorati così come in famiglia, ma anche come piccolo omaggio originale e gustoso, da portare a cena da amici o parenti. È il regalo perfetto per qualsiasi occasione.