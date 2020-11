1 bimbo = 1 albero: sono nati 939 nuovi 'alberi' nel Principato

Tredicesimo appuntamento per " 1 nascita = 1 albero" . Il Municipio di Monaco, in partnership con l'ufficio Nazionale delle Foreste (ONF), ha inaugurato la piantagione dei 939 alberi che corrispondono al numero di nascite registrate in Principato per l'anno 2019.

Alla Pineta de La Turbie il piano di rimboscamento " 1 nascita = 1 albero" lanciato dal Municipio di Monaco nel 2008.

L'operazione" 1 nascita = 1 albero" si inserisce nella Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente naturale, "Piantiamo per il Pianeta", che il Municipio di Monaco ha aperto nel 2008.

Sono coltre 12700 alberi che sono stati piantati dal Municipio di Monaco dal 2008, confermando così la sua azione a sostegno dell'ambiente.