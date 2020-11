Polizia Municipale per la Corte dei Conti “Nizza ha ragione”. Il suo ruolo sempre più complementare alla Polizia Nazionale ed alla Gendarmeria

Si evolve l’attività delle Polizie Municipali che, anno dopo anno, incrementano la propria presenza sul territorio ed interpretano in modo sempre più estensivo il proprio ruolo.

Il recente attentato di Notre Dame a Nizza ha rappresentato la dimostrazione palese della professionalità e della celerità di intervento delle forze municipali, cosa solo qualche anno fa impensabile.

Ora sull’argomento è intervenuta, in modo autorevole, la Corte dei conti francese.

Come ogni anno, la Corte dei conti ha pubblicato un rapporto tematico sull’attività delle polizie municipali in Francia. Uno studio, svolto da una delle sei sezioni che costituiscono la Corte dei conti, che è istituzionalmente indipendente, contraddittorio e collegiale.

In questa relazione, la Corte dei conti riconosce l'importanza e il ruolo significativo della polizia municipale in Francia e chiede una riflessione sostanziale per adottare tutti gli strumenti tecnici e legislativi necessari per la sua evoluzione.



Christian Estrosi, Sindaco di Nizza, così ha commentato la relazione del tribunale contabile: "Condivido l'analisi della Corte dei Conti secondo cui lo Stato non può rimanere neutrale più a lungo di fronte allo sviluppo della polizia municipale. I recenti avvenimenti di Nizza hanno dimostrato la professionalità, il coraggio e la preparazione della Polizia Municipale di Nizza. Accolgo con favore l'impegno del governo a sperimentare l'estensione dei poteri di polizia municipale in alcuni comuni, in un quadro che sarà istituito dai ministri dell'Interno e della Giustizia e i cui risultati saranno alla base della futura legislazione".

La relazione mette in evidenza:

Il numero degli interventi della Police Nationale che diminuisce di anno in anno man mano che gli interventi della Polizia Municipale si moltiplicano e alla fine superano quelli delle forze nazionali.

Le forze di polizia municipale francesi sono diventate la terza forza di sicurezza del Paese e devono essere sostenute e dotate di mezzi idonei per svolgere il medesimo lavoro delle forze dell'ordine nazionali.

Dalla relazione della Corte dei conti emerge che:



Viene riconosciuta la polizia municipale come la terza più grande forza di sicurezza francese. Non è più solo un ruolo di supporto e ora c'è una vera e propria complementarità tra le forze di polizia municipale e lo Stato (polizia nazionale e gendarmeria);

Dà atto di una vera e propria professionalità del personale e di una graduale estensione delle prerogative degli agenti di polizia municipale "in comuni come Nizza o Hyères, il numero di interventi della polizia nazionale diminuisce di anno in anno mentre gli interventi della polizia municipale si moltiplicano e finiscono per superare quelli delle forze nazionali.

Riconosce l'effetto di sostituzione della polizia municipale, in particolare nelle città più grandi, di fronte al disimpegno dello Stato sia in termini di personale che di portata dell'intervento. Questo riconoscimento è stato, da tempo, rivendicato da Christian Estrosi. La Corte dei conti cita anche "uno spostamento dell'attività delle forze di polizia municipali verso le tradizionali missioni della polizia e della gendarmeria”.

La Corte dei conti ritiene poi che si debba condurre uno studio approfondito sulla video protezione per misurarne gli effetti. Riconosce il suo ruolo crescente nel sostenere le indagini anche se la polizia municipale non viene tenuta informata dell'esito dell'indagine.



Sui dispositivi innovativi sperimentati, la Corte dei conti vuole andare oltre il quadro di intervento datato che non prende in considerazione il potenziale che la tecnologia può portare alla protezione delle persone e dei beni: "Le questioni poste dal riconoscimento facciale sono urgenti. Infatti, un numero crescente di esperti del settore suggerisce come questa tecnologia dovrebbe essere utilizzata più”. Un'idea difesa da Christian Estrosi per molti anni e della quale sono state trasmessi i risultati della sperimentazione avvenuta durante il carnevale di Nizza 2019.



La Corte dei conti sottolinea, infine, come la proliferazione dei testi legislativi e normativi abbia creato ostacoli alla necessaria complementarità tra le forze di sicurezza statali e la polizia municipale. Viene sottolineata l'evoluzione delle disposizioni relative ai controlli di identità, alla sicurezza delle manifestazioni pubbliche o all'accesso a fascicoli importanti (file di sorveglianza di persone radicalizzate per motivi di terrorismo "classificate S", sistema di archiviazione dei file e sistema nazionale di patenti di guida, file di oggetti e veicoli segnalati, file di persone ricercate.



La conclusione è che lo Stato non può continuare ad astenersi dal "definire una vera politica nei confronti delle forze di polizia municipali". È necessario costruire una vera dottrina comune che formi la base dell'esercizio dei compiti della polizia municipale, pur adattabile dai sindaci alle realtà e alle questioni del loro territorio.