Oggi si celebra la Notte Europea dei Musei. Appuntamenti sul web

La sedicesima Notte Europea dei Musei, che ricorre oggi, sabato 14 novembre, sarà digitale.

Come ogni anno, i musei della Città di Nizza si sono associati alla "Notte Europea dei Musei" organizzata dal Ministero della Cultura. A causa della situazione sanitaria e della chiusura dei luoghi culturali, l'edizione 2020, che si terrà sabato 14 novembre, sarà digitale con #NuitDesMuséesChezNous!



Molte sono le mostre da scoprire su https://cultivez-vous.nice.fr/ , una piattaforma digitale creata dalla Città di Nizza lo scorso marzo per offrire a tutti la possibilità di accedere a contenuti culturali durante i periodi di reclusione.



Appuntamenti, inoltre, sui siti internet di alcuni musei di Nizza che offrono programmi particolari.



Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain – Clicca qui

Tre filmati di visite guidate alle collezioni di Hélène Guenin, direttrice del MAMAC (sala POP, sala Klein, sala Niki de Saint Phalle) prodotti durante il confinamento con doppiaggio in italiano;

Teaser della mostra "Ursula Biemann. Savoirs indigènes – Fictions cosmologiques » ;

"Raconte-moi une œuvre ": una decina di opere chiave del museo vengono svelate e raccontate dal team del MAMAC



Musée de préhistoire Terra Amata – Clicca qui





Pourquoi j’ai mangé mon musée ?

Le Yéti découvre la Préhistoire au musée de Terra Amata