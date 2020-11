Formula 1. Gara d'altri tempi in Turchia, a Leclerc non riesce il colpaccio. Il monegasco perde il podio nelle ultime curve

È stato un Gran Premio d'altri tempi quello vissuto sul tracciato bagnato e scivoloso di Istanbul, in Turchia. Tanti protagonisti, ma alla fine a trionfare è sempre Lewis Hamilton, che raggiunge Michael Schumacher nell'ultimo numero che gli mancava, quello più prestigioso, del settimo titolo mondiale.

Ma è stata una gara rocambolesca anche per la Ferrari, chiamata a dimostrare che la debacle in Q2 di ieri era solo un episodio isolato. Così è stato, una gara maiuscola sia per Sebastian Vettel ma anche per il monegasco Charles Leclerc, partiti dalla sesta fila e arrivati a ridosso del podio. Fino all'ultimo giro, quando in uno spettacolare pacchetto di mischia Leclerc supera la Racing Point di Perez che era secondo ma sbaglia nella curve finali lasciando strada alla rosa e a Vettel che sale sul podio a discapito proprio del monegasco.

Ma per quanto sia stata ottima la corsa di Charles, in alcuni momenti a infilare serie di giri veloci e in altri a dover gestire il podio perso per aver provato giustamente a portare a casa un bottino più grosso, oggi Vettel meritava qualcosa di più del monegasco, e così è andata: gran partenza per il tedesco, tante battaglie con Verstappen e Hamilton tra gli altri, ma soprattutto nessun errore, in una corsa a ostacoli dove si faceva parecchio fatica a stare in pista per il mix asfalto nuovo, viscido e bagnato dalla pioggia.

Grossa delusione al termine per Leclerc, che sfiora il colpaccio al termine di una prestazione comunque ottima. Viste le condizioni di oggi i valori oggettivi delle vetture sono stati lasciati da parte, ma per Ferrari un terzo e quarto posto fanno sicuramente morale e punti pesanti per la classifica costruttori.